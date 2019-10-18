Bursa'da binlerce kişiden Mehmetçik'e asker selamı

Gündem 18.10.2019, 17:49
Bursa'da binlerce kişiden Mehmetçik'e asker selamı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi, asker selamı vererek Mehmetçik'e destek verdi.

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