Bursa'da Görünmez Kaza Böyle Kaydedildi ( Videolu )

Bursa'da görünmez kaza bir motosiklet sürücünün kamerasına yansıdı.

Görünmez kaza Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alana geldi. Kent içinde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kamera her zamanki gibi kayıt etmeye devam ederken, önünde giden taşıt bir anda hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan taşıt bir bahçeye girerek durabildi. O anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada kimsenin yaralanmaması neşelendirirken, karşı doğrultudan gelen bir vasıtanın ve bahçede çalışan kimsenin olmaması felaketi önledi.

Kazanın ardından motosikletini park eden sürücü hemen takviyeye koşarken, taşıtta minik bir çocuğun da olduğu görüldü. İyiliksever motosiklet sürücüsü, kazayı yapan bayan sürücüye durgun olmasını ve kendisinin de geçmişte böyle bir kazaya karıştığını söyleyerek moral vermeye çalıştı.