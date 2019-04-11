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Bursa'da Yağış Sebebi ile 7 Aracın karıştığı kaza Meydana Geldi

Bursa'da Yağış Sebebi ile 7 Aracın karıştığı kaza Meydana Geldi

Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Bursa'da Yağış Sebebi ile 7 Aracın karıştığı kaza Meydana Geldi

Bursa'da 7 vasıtanın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 birey yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bursa-İzmir otobanı Hal Kavşağı'nda sağanak yağış sonrası yerlerin kayganlaşmasıyla 7 vasıtanın karıştığı kaza alana geldi. Kazada 1 ağır 2 birey yaralandı.

Durumu ağır olan yaralı Uludağ Üniversite Tıp Fakültesine Sağlık Kurumuna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, vasıtaların çekici takviyesiyle kaldırılması neticeyi tekerrürden erişime açıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

(Hakan Gönül /İHA)

Bursa'da Yağış Sebebi ile 7 Aracın karıştığı kaza Meydana Geldi

Bursa'da Yağış Sebebi ile 7 Aracın karıştığı kaza Meydana Geldi

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