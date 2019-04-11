Burun Amaliyatı Düşünenlerin Sormaları Gerekenler

Burun; yüzümüzün ortasında hem fonksiyonel, hem de estetik olarak önemli bir yerdedir. Genetik etmenler veya çocuklukta geçirilen fark edilemeyen ya da umursanmayan travmalar nedeniyle burun iç duvarında çarpıklık düzenlenmesi işlemi; en çok yapılan kulak burun boğaz operasyonlarının başında geliyor.

Burnunuzdan nefes alamadığınızı hissediyor, burun ameliyatı olmayı düşünüyorsanız öncesinde kendinize sormanız gereken en önemli beş soruyu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar cevapladı…

1) Burnumdan mı nefes alıyorum?

Çok kolay bir sual gibi görünse de burnunda duvar çarpıklığı veya et konka ,gelişmesi olan insanlar senelerce burun tıkanıklığı ile yaşadıkları için banal soluk almayı öğrenememektedir. Bunun neticesinde; gece ağzı sarih yatmak, efor esnasında ağızdan soluk almak, uykuyu alamamak, sık boğaz enfeksiyonu geçirmek gibi burun tıkanıklığına bağlı ikincil semptomlar büyümektedir. Burun tıkanıklığı olan insanlar bu problem kendilerine bildirildiğinde ve şuurlu olarak burundan soluk almaya çalıştıklarında kasveti fark etmektedir.

2) Horluyor muyum?

Horlama; gece uyurken ağzın açık olması sonucu oluşan bir durumdur. Bunun pek çok sebebi olabilir. Ancak burnu tıkalı birinin otomatik olarak uyurken ağzını açmak zorunda olması, burun tıkanıklığını; horlamanın en önemli ve en sık karşılaşılan sebeplerinden biri yapmaktadır.

3) Uyku apnem var mı?

Bu şikayet genellikle uyuyanın değil ama onunla aynı yatağı, odayı, evi paylaşanların dile getirdikleri bir konudur. Gece uyurken ağzı açık olmanın ve horlamanın doğal bir sonucu olarak küçük dil sarkacak ve horlamayı takiben ani nefes durmaları olacaktır. Bu durum 1-5 saniye arasında sürebilir, bir gece uykusu boyunca 1-20, hatta daha fazla olabilir. Bu durum uyuyan tarafından fark edilmeyebilir ancak etraftakiler için korkutucudur.

4) Uykumu alabiliyor muyum, kendimi depresif ve yorgun hissediyor muyum?

Uyku; vücudun, gün içinde yorulan beynin kendini şarj etmesi, yenilemesi için olmazsa olmazdır. Ancak burada bahsedilen bölük pörçük kalitesiz uyku değil en az 6 saat derin uykudur.Uyku apnesi olan hastalar apne esnasında uyanıklığa çok yaklaştıklarından dolayı, derin uyku süreleri kısadır. “Ne kadar uyursam uyuyayım hep yorgun kalkıyorum, kendimi mutsuz hissediyorum” cümlesi; burun tıkanıklığı yaşayan kişilerde çok sık duyulan şikayetlerdir.

5) Sık boğaz enfeksiyonu geçiriyor muyum?

Burun tıkanıklığı olan ve bunun farkında olmayan pek çok kişi, gece ağzı açık uyudukları ve boğaz kuruluğuna bağlı boğaz enfeksiyonu geçirdikleri için sık sık doktora başvurur. Eğer siz de sık boğaz enfeksiyonu geçiriyor iseniz bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalısınız.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Yukarıdaki bu sorulara cevabınız EVET ise; mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna başvurup detaylı bir KBB muayenesi yaptırmalısınız” diyerek uyarıyor.