BÜTÜN AŞK’LAR TATLI BAŞLAR

Güldane Kaya

Aşk evet Aşk bütün Aşklar Tatlı başlar; Yüce Yaratıcının, insanlara sunduğu en güzel duygulardan biridir aşk. Aşkı tek manaya hapsetmek sadece iki insan arasında yaşandığını söylemek çok manasız olur. Aşk öyle bir duygudur ki salt iki insan arasındaki yoğun sevgi duygusu ile sınırlamak, ona haksızlık olur. Aşk, karşı bir cinse duyulabileceği gibi Yaratıcıya, doğaya, hayvana, bir ideolojiye, bir memlekete, bir iş veya uğraşa da duyulabilir. Bu yüzden ''Herhangi bir varlığa veya kavrama duyulan yoğun sevgi'' olarak tanımlamak en mantıklısı olacaktır.

Çevremizde gördüğümüz uzun ilişkiler, büyük aşkla yapılmış evlilikler, evliliklerinin en olgun çağında olduğunu sandığımız birlikteliklerin bitmesi. Biterken yaşanılanlar partnerlerin eşit olduğu, yaşam ve sorumlulukları paylaştığı ilişkiler çok daha uzun sürüyor. Nasıl ki bir öğrencinin okula başlaması için, öğrenci olgunluğu gerekiyorsa; evlilikte de eş olgunluğu gerekiyor.

Başlangıç noktasında Aşk kişiyi adeta kör eder âşık olduğuna bambaşka bir gözle bakar insan tıpkı Ferhat’ın Şirine taptığı gibi hepimiz Şirin’in çok güzel bir kadın olmadığını ama Ferhat’ın Şirine olan aşkı için dağlara bent yaptığını biliyoruz. Onun her zaman güzel taraflarını görür, eksik veya hatalı yanlarını aslında görür ama görmezlikten geliriz. Aşık olduğumuz kişiyi her an düşünür ve onsuz yapamayacağımızı, onsuz yaşanmayacağını hissederiz çoğu zaman. Aşk her zaman mutluluk veren bir duygu değildir. Aşkın en yakın komşusudur acı. Eğer o acıyı yaşamaya başladıysan dersin ki, Sende benim hatalarımdan birisin. Nitekim çoğu defa, aşk ile acı beraber yaşar ve çoğu defa birlikte ölürler. Aşk öldüğünde acı biter veya acı bittiğinde aşk ölür diyebiliriz. Bu durum bir çelişki gibi görünebilir; ancak eğer bir evlilikte karşı tarafa saygı duyulmuyor, kişi hep kendini haklı görüyor kendi menfaatleri üzerine pay çıkarıyor, kendi istediği doğrultuda yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyor ise artık aşk ve sevgi olmaktan çıkıyor. Aşk ve beraberindeki sevgi duygusu, insan üzerinde de büyük etkilere sahiptir. Örneğin insan neslinin devam edilmesinde aşkın ve sevginin rolü büyüktür. Aşk iki insanı bir araya getirir ve bu beraberlik sonucunda neslin devamı sağlanır. Zaten Allah'ın aşk, sevgi ve cinsellik arzusu gibi duyguları insana vermesinin belki de tek nedeni en büyük anlamı, onların çoğalmasını sağlamaktır. Düşünsenize, dünyada aşk, sevgi ve cinsellik duyguları veya dürtüleri olmasaydı, kaç kişi evliliği veya çocuk doğurup büyütmeyi göze alabilirdi ki? Nasıl ki bir öğrencinin okula başlaması için, öğrenci olgunluğu gerekiyorsa; evlilikte de eş olgunluğu gerekir. Mesela, evlilik olgunluğuna erişemeyen bir kişi belki ikinci evlilikler için geçerli olabilir. Belki kişin kendine güvenememesinden kaynaklanır bilemiyorum ama hayata yeni bir bireyin canlının gelmesini istemeye bilir. Kendisi de aslında biliyordur. Bu durumun büyük bir hata, hatta günah olduğunu ama bir şekilde hayat akıp gidiyor, derken rüzgâr bir anda ters dönebilir. Erkek ve kadınlarının ilişkiyi bitirme sebeplerinin çok farklılık gösterdiğini zannetmiyorum. Her iki taraf da, bir ilişkide ihtiyaçları, beklentileri giderilmediğinde ilişkilerini bitirmek isteyebilir Son pişmanlık çare etmez bir bakmışsın sevdiğin bir anda sen en büyük duygularımın katilisin diyerek elinden kuş misali uçup gitmiştir. Aşk avucuna konmuş bir kuş gibidir. ... Çok sıkarsan ölür, serbest bırakırsan uçar gider... Mutlu güzel günler dilerim.

ESEN KALIN...