BÜTÜN ÇOCUKLAR MASUM VE DEĞERLİDİR

Mehmet Balık

Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen çocuğa yönelik cinsel istismar haberleriyle bir kez daha sarsılmış bulunmaktayız. Üstü üste yaşanan çocuk kaçırılma, öldürülme ve tecavüz olayları toplumu derinden sarsmaktadır.

2002 yılından bu yana AKP iktidarı ülkeyi yönetmekte ancak çocukların can, beden ve ruh sağlığını koruyamamaktadır.

Ülkemizde çocuk istismarının Cumhuriyet tarihinde en üst düzeye çıktığı ve kaygı verici boyutlara ulaştığı bir dönemden geçmekteyiz. Çünkü çocuklar zorla evlendirilmekte, tecavüze uğramakta, okullarda ve kurumlarda cinsel istismara maruz kalmakta artık çocuklar sokaklarda özgürce oynayamamaktadır.

Ülkemizde çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel saldırı suçları “bir kereden bir şey olmaz” diyenlerin utanç tablosudur.

AKP iktidarı ülkeyi yönettiği dönemden günümüze kadınla, çocukla, giyimle derdi olmuştur. Çünkü kadınlara nasıl giyinmesi, gülmesi ve gezmesi, çocuklara da hangi yaşta evlenecekleri dayatılmaktadır. Bu anlayışın çirkinliği, çocuklara tecavüzcüleriyle evlenmesine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirerek ortaya çıkmıştır.

AKP iktidarının politikaları, cinsel istismar ve cinsel saldırıların artmasına yol açarken, kadına ve çocuğa yönelik taciz, tecavüz ve katliamların büyümesine neden olmuştur.

AKP iktidarının kindar ve dindar bir nesil yetiştirme çabasının sonuçlarını yaşamaktayız. Çağdaş eğitim ilkelerinden uzaklaşmanın sonuçları ne yazık ki ortaya çıkmaya başlamıştır. Geldiğimiz bu noktada tüm yaşananların sorumlusu AKP iktidarıdır.

Büyük Önder ve kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.” sözünde de belirttiği gibi Devletin asli görevi, “çocukları her türlü ihmal ve istismardan koruyarak sağlıklı gelişimini temin etmektir.” Devletin görevi "çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmektir.

Çocuklara yönelik saldırılara neresinden bakarsak bakalım, hangi açıklamayı yaparsak yapalım yetersiz kalacaktır. Çünkü çocuklara yönelik tecavüz kelimesi bir toplumun kirlenmişliğini ve çürümüşlüğün göstermektedir.

Ve diyoruz ki;

Bütün çocuklar masum ve değerlidir.

Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve çocuk istismarlarının üstünün kapatılmasına ve meşrulaştırılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Tecavüzün, istismarın, tacizin, öldürmenin nedenleri ortadan kaldırılmadan suçun cezasının artırmanın köklü bir çözüm olmayacağını belirtiyoruz.

Bu suçların AKP’nin cinsiyetçi politikalarından bağımsız olmadığını biliyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; bu insanlık, hukuk, ahlak, bilim ve akıl dışı cinsel saldırılara karşı örgütlü gücümüzü kullanarak mücadele edeceğimiz, çocuklarımızın masumiyetini ve ülkemizin geleceğini asla karanlık ellere teslim etmeyeceğimizi belirtiyoruz.