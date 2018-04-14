Büyük güç Türkiye’de darbeler dönemi kapanmıştır

Mustafa Toruntay

Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve demokrasisi açısından çok önemli bir günü yaşadık. 28 Şubat 'ta Sincan'da tankları yürütenler, genç kızların eğitimlerine engel olanlar, insanları 'başörtülü-başörtüsüz' diye ayırıp ötekileştirenler, halk tarafından seçilmiş meşru bir hükümetin istifasını gerçekleştirenler ve toplumu kutuplaştırıp, bölmeye çalışanlar adalet karşısında hesap verdi.

28 Şubat dönemi nde yaşananlar ile ilgili olarak 103 sanığın yargılandığı davada kararlar açıklandı. Ülkemizin önünü kesmeye çalışan, çatışma ortamı yaratma girişiminde bulunanlar ilgili Türk adaleti kararını verdi ve hem tarihimiz hem de demokrasimiz açısından çok önemli bir günü daha geride bıraktık. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile ülkemiz üzerinde başlatılan operasyonlar, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, 28 Şubat 1997 Post Modern Darbesi, 28 Nisan E-Muhtırası ile devam ettirilmiş ve bu süreçler Türk siyasi hayatında kara bir leke olarak kalmıştır. Bunların yanı sıra, 15 Temmuz Hain İşgal Girişimi ile büyük bir sınav veren ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, milletimizin feraseti ve azmiyle bu hain kalkışmayı önlemiş, bağımsızlık aşığı olan bir milletin gür çığlığını cihana bir kez daha duyurmuştur. Milletimizin, devletiyle bir olup yazdığı bu destan, darbe rüyasına dalanların kabusları olmuş ve yüzlerine bir tokat gibi inmiştir.

28 Şubat’ın tüm sorumluları yargılanmalı

Seçilmiş meşru hükümeti yıpratmaya çalışanlar, ülkemizin altını oymak için çaba harcayanlar ve bu yaşananlarla ilgisi olanlar Türk adaleti önünde hesap vermelidir. Anti-demokratik girişimlerle sendikal hayata ve çalışmalara da müdahale edilen bu süreçte, baskıyla bazı şeyler kabul ettirilmeye çalışılmış ve o dönemin ‘beşli çetesi’ bu süreçte etkin rol oynamıştır. Türk adaletinden beklentimiz bu girişimin; sivil, iş dünyası, yargı ayağı ve çete boyutu bir an evvel ele alınmalı, ardından yapılması gereken her ne varsa en ivedi şekilde yapılmalıdır.

“Sürekli ileriye doğru adım atan büyük bir Türkiye var”

Alçak darbe girişimleri ile ülkemizi çökertmeye, işgal etmeye kalkışanlar bu şekilde emellerine ulaşamayınca, şimdi de ekonomik anlamda bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Ancak büyüyen, yatırımlarına devam eden ülkemiz için bu gibi durumlar sadece bir geçiş sürecidir. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, güçlü ekonomimize zarar veremeyeceği gibi atılan adımlar ve hayata geçirilen yatırımlar bunun en net örneğidir. Kimseye bağlı kalmadan ülkemizin güvenliği ve bütünlüğü için sınır ötesinde yaptıklarımız ortada olduğu gibi, büyümek ve muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar da aşikardır. Kimse ufak hesaplar yapmaya kalkmasın, artık yerinde durmayan, sürekli ileriye doğru adım atan büyük bir Türkiye var.