Bülent Ertekin

Siyasetçi olmak, ondan ötesi SİYASİ bir DEHA olmak öyle herkesin harcı bir iş değildir. Bugün meclisi dolduran sizin de bildiğiniz gibi bir çok siyasetçi vardır. Lâkin LİDER olarak acaba kaç tane isim sayabilirsiniz? dediğimizde hemen aklınıza dünden ve bugüne bir elin parmakları kadar siyasi deha veya lider gelir. Öyle değilmi? İsimlerini dahi bir çırpıda sayabilirsiniz. Siyasi deha nedir? derseniz.

Ufku açık,

Geleceği yakalayacak projelere imza atan, İçeriden ve dışarıdan gelen her türlü saldırıyı önceden tahmin edebilen ,

Oynanan oyunları yine siyasi oyunlar ile bozan,

Ekibini motive eden,

Partiyi tüm organları ile heyecanlandıran, Siyaset konusunda diğer insanlardan daha üstün bir akıla sahip kimselere denir.

Bunlara birde partisinin içerisinde her telden konuşan, yorum yapan, partisini söylediği sözler ve fiiller ile siyaset çöplüğünün ucuna getiren siyasetçileri ilave etsek acaba yanlış söz söylemiş olurmuyuz?

Hayır!!!

Haaaa yukarıdaki özellikler için bu siyasetçimizi, bu liderimizi uzak tutuyoruz. Şimdilik oralara gelmedik. Şuan sadece bremen mızıkçıları gibi her kafadan ve her ağızdan sesler çıkaran, ekibi kontrol altında tutan SİYASİ bir DEHAYI ve Bremen mızıkçılarının icraatlarını yazacağız.

Fazla beklemeden hemen bizim mızıkacılara geçelim.

......



CHP’li vekil Sarıhan, skandallarına yenisini ekledi. Terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen SARIHAN, AFRİN ’de MEHMETÇİK ’e KURŞUN SIKAN TERÖRİSTLERE ‘ÇOCUĞUM' LEŞLERİNE 'ŞEHİT' dedi.

.....



Eskişehir’in CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemediğini açıkladı

.......



CHP'nin sözde 'Adalet Kurultayı' düzenlediği şehitlik alanında partililer gece alkol alıp, göbek attı. Dün akşam saatlerinde çekilen skandal fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından şimdi de alkol içerken ve göbek atarken çekilmiş video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde bir kişi "sakin olun" uyarısına "buralar bizim bir şey olmaz" dediği duyuluyor.

.........



Din karşıtı ideolojik felsefelerin mimarı CHP’nin Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil attığı skandal tweetlerle İslam’a ve ezana nefret kustu. Kadıgil, “’O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık n’olur ya!” ifadelerini kullandı.

......



Türkle Kürt eşit değil" diyen CHP'li Birgül Ayman Güler, yine tartışma yarattı. "Dinimizde başörtüsü yok" dedi.

......



Ermeni asıllı olan CHP milletvekili Selina Doğan,"Soykırım tasarısı" tartışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye kafasını kuma gömmekten vazgeçmeli" diyerek "Bu tarz kıyımlar, zaten insanlığa karşı işlenen suçlardır" ifadelerini kullandı.

.......



CHP Bursa İl Başkanlığına seçilen Hüseyin Akkuş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganına yaptığı eleştiriye sahip çıktı. Hüseyin Akkuş, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganının faşizan olduğunu savundu ve "askerleri asla ve asla değiliz!" dedi.

......



Evet gördüğünüz gibi CHP yi ve onun değerli milletvekillerini ve siyasi temsilcilerini idare etmek gerçekten de ama gerçekten de



SİYASİ BİR DEHANIN BAŞARABİLECEĞİ İŞTİR.



Gördüğümüz gibi birisi çıkıyor,

MUSTAFA KEMALİN ASKERİZ DİYOR.

Diğeri çıkıyor,

ASKERİ DEĞİL, BİZ YOLDAŞIYIZ.

Birisi çıkıyor.....

Bir diğeri çıkıyor...

Çıkıyor vede çıkıyorlar...



Zor iş tir SİYÂSET.

İşte tüm bu farklı frekanstaki seslere

OTURUN OTURDUĞUNUZ YERDE!!!

ELİMDEKİ,

KARA KAPLI KİTABI ÇIKARTMAYIN BANA

diyen

SİYASİ BİR DEHA;

Sayın KEMAL KILIÇDAROĞLU var.



Helal olsun.

13 kez seçim kaybetmiş,

her seçimde büyük başarılar kazandık,

oy oranlarımızı yükselttik diyen,

muhalifleri tek tek bertaraf etmiş



GERÇEK BİR SİYASİ DEHA.



Yolun açık,

siyasetin;

YENİ ZAFERLERLE DOLU OLSUN

Sayın Genel Başkanım.



Selâm ve dua ile..