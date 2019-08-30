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Büyük Zafer'in 97. yılı dönümü
Gündem
30.08.2019, 11:53
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#ekonomi
#siyaset
#ankara
#Duba Limanı
#Haşdi Şabi
#Ajda Pekkan
#Lillein Yusuf Yazıcı için teklifi 15 milyon Euro
#tehdit
#Süperstar
#Kır Düğünü
#Tortum
#Erhan Yaman
#belediye
#İbb
#swift
#kurban bayraı
#akbank
#MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak
#ABD istihbaratı
#Teknik Direktör Aykut Kocaman
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