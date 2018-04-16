BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA’NIN GÖREVE GELMESİYLE BİRLİKTE BAŞLAYAN “ORTAK AKIL” İLKESİ HER ALANDA HAYATA GEÇİYOR

DİKMEN VADİSİ 4. VE 5. ETAP’TA YER ALAN GECEKONDULARIN YIKIMI BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIN KATILIMIYLA KAVGA GÜRÜLTÜ GÖRÜNTÜSÜNDEN UZAK ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ’nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan “ortak akıl” çözümleri devam ediyor. Bu kapsamda, Başkent’te pek çok problemin çözüme kavuşturulmasının ardından, şimdi de Ankara’nın kanayan yarası Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap’ta (son etap) yaşayan vatandaşlarla anlaşma sağlandı. Bölgedeki gecekondularda oturan vatandaşlar Büyükşehir çalışanları ve aileleriyle birlikte yıkım çalışmalarına katılarak, güle oynaya kendi evlerini yıktılar.

KAVGASIZ GÜRÜLTÜSÜZ YIKIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin sıfır sorunla yıkımlarına başladığı gecekondu sahipleri, uzun yıllardır devam eden sorunların çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek, bölgede oturan vatandaşların da en kısa zamanda gecekonduları boşaltacaklarını söylediler. Başkent’te uzun bir aradan sonra ilk kez Dikmen Vadisi’nde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları kavgasız ve gürültüsüz şekilde tamamlandı.

2 BİN 235 GECEKONDUNUN BİN 945’İ YIKILDI

Dikmen Vadisi son etabı tıpkı ilk 3 etapta olduğu gibi bölgeyi çirkin yapılaşmadan kurtaracağını ve modern yaşam alanları oluşturulacağını açıklayan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de projeye ilişkin şu bilgiyi verdiler:

“Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”188 hektar alanı kapsıyor. Proje ile öncelikle bölgede arsası ve tapu tahsis belgeli gecekondu sahiplerinden oluşan bin 530 vatandaşla anlaşma sağlandı. Yine proje alanında kalan, tapu ya da tapu tahsis belgesi bulunmayan 870 gecekondu malikiyle de Doğukent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanında her malik için 200 metrekare arsa tahsis edilmek üzere rızasına dayalı anlaşmaya varıldı. Toplam dönüşüme konu 2 bin 235 gecekondudan bu güne kadar bin 945’i yıkılırken, yaklaşık 210’nun da yıkımı devam ediyor.”

VATANDAŞ BELEDİYE EL ELE

Proje Alanı içerisinde anlaşmaya varılamayan yaklaşık 80 gecekondu kalırken, 75’nin ise tapu veya tapu tahsis belgesi bulunmuyor. Uzun yıllardır devam eden anlaşmazlık ve mahkeme süreci nedeniyle Dikmen Vadisi son etap çalışmaları başlatılamazken, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla gecekondu sahipleriyle uzlaşma sağlandı. Başkan Tuna’nın “Vatandaşa hakkını eksiksiz teslim edin” talimatıyla tekrar başlayan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlandı ve “vatandaş - belediye el ele” yıkım çalışmaları başladı.

KONUT ÜRETİMİ YAPILACAK

Proje kapsamında oluşan imar ada/parselleri üzerinde inşa edilerek hak sahiplerine dağıtılacak konutların ihale sürecinin tamamlandığı müjdesini veren Büyükşehir yetkilileri, “İnşaat çalışmalarına de en kısa sürede başlanılacak. Şuanda anlaşma sağlanan bin 235 hak sahibi için konut üretimi yapılacak” dediler. Bölgedeki gecekondusu yıkılan hak sahiplerine aylık kira yardımı yapıldığını da hatırlatan yetkililer, bu yardımların konutların teslimine kadar süreceğini de kaydettiler.