Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Yıldız, Pursaklar’da düzenlenen konferansta 28 Şubat sürecini anlattı

Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Yıldız “28 Şubat’ta startı verenler bugün Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan göndermek isteyenlerle aynı zihniyettir” dedi.

Pursaklar İmam Hatip Platformu ile Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Saray Kültür Merkezinde düzenlediği 28 Şubat konulu programa Pursaklar Belediyesi Başkanı Selçuk Çetin, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Yıldız, Pursaklar Belediyesi mEclis Üyesi Halil Turhan, Pursaklar İlçe Milli eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Rıza Arslan, Pursaklar İmam Hatipliler Platformu Başkanı Mücahit Alkan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Bu ülke bugünlere kolay gelmedi. Bizler şu anda varlıkla imtihan ediliyoruz. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yedi düvelle mücadele ediyor, bunu her zaman söylüyor” dedi. Öğretmenlik dönemlerinden örnekler veren Başkan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “1986’da öğretmenlik yaptığımız dönemlerde herkesin sesi kısılmış, başörtüsünden dolayı çoğu kişi ceza almıştı. Solfasol İmam Hatip Ortaokulunda göreve başladım. Sadece Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde baş örtülüyordu. ‘Niye diğer derslerde örtülmüyor? Benim derslerimde isteyen herkes örtüsünü takabilir’ dedim. Ne caza verirlerse verilsin. Nereye sürerlerse sürsünler diye kararlıydım. Sonra liseye geçtik ve beni şikayet ettiler. Ama gelen bütün öğretmenler benim savunduğum görüşü uyguladı. Yani bu günlere kolay gelmedik. Bizler onurumuzla, şerefimizle yaşayalım. Rabbim bize kötü günleri bir daha yaşatmasın diyorum.”

“28 Şubat’ın zihniyeti ile bugün AK Parti’yi düşürmek isteyenler aynı”

28 Şubat döneminde Sincan Belediye Başkanı olan Bekir Yıldız o dönem yaşananları sinevizyon eşliğinde anlattı. 17-25 Aralık, 27 Nisan muhtırası, küresel güçler, onların taşeronları olan FETÖ’cüler ve medya patronlarıyla 28 Şubat’ın hazırlandığını vurgulayan Bekir yıldız “28 Şubat’ta startı verenler bugün Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan göndermek isteyenlerle aynı zihniyettir” dedi. 1996’da ABD’den gönderilen kripto mektuptaki ifadelere dikkat çeken Yıldız konuşmasında şunları söyledi: “O kripto mektupta Refah-Yol hükemetinin politikaları düşmanca olarak değerlendiriliyor. Ve şu ifadeler yer alıyordu; ‘Doğru Yol Partisi Erbakan’ın politikalarını ılımlaştırmada başarılı olamadığına göre kendisinin Refah Partisi ile koalisyonu verimsiz görünmektedir. Biz inanıyoruz ki Tansu Çiller’in koalisyondan çekilmesi Erbakan’ı düşürür ve ülkeyi erken seçime götürür.’ Bu kriptonun ardından sürecin startını verdiler. Bizimle hiç alakası olmayan Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı, Fadime Şahin sanki Refah Partisi’yle ilişkiliymiş gibi kamuoyuna sunuldu. Bütün tezgahları hazırladılar. O dönem bir general 28 Şubat’ın bin yıl süreceğini söyledi. Genç nesiller için o dönem hikaye gibi gelebilir. İnanın kendi çocuklarıma 28 Şubat’ı ve yaşadıklarımı anlatırken güçlük çekiyorum. Allah bir daha o günleri yaşatmasın.” Programın sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Bekir Yıldız’a Kur’an-ı Kerim hediye etti.