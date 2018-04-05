BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AVRUPA’DAN UZAKDOĞU’YA, AMEKİRA’DAN AFRİKA’YA KADAR ÇOĞU BAŞKENT İLE KARDEŞ ŞEHİR OLDU

Başkent Ankara’nın, Avrupa’dan Uzakdoğu'ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar çoğu başkent olmak üzere toplam 48 kardeş şehri bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin, dünyanın birçok ülkesinin kentleriyle imzaladığı kardeşlik ve işbirliği protokollerinde, ticaretten halk sağlığına, çevreden ulaşıma, imardan şehir planlamasına kadar birçok alanda işbirliği öngörülüyor.

48 KARDEŞ ŞEHİRLİ BAŞKENT

Ankara’nın özel olarak değer verdiği ve karşılıklı kültürel etkinlikler düzenlediği şehirlerin içinde Moskova’dan İslamabad’a, Pekin’den Niamey’e, Priştine’den Washington’a, Lefkoşa’dan Kabil’e kadar dünyanın dört bir tarafında toplam 48 ayrı kardeş şehri var.

Uluslararası alanda gösterdiği başarılı çalışmalar ve geliştirdiği kardeş şehir protokolleriyle birçok ödül kazanan ve dünyanın diğer şehirlere esin kaynağı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak da Afrika’da bulunan Nijer’in Başkenti Niamey ile kardeş şehir protokolü imzalayarak, bu konudaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

İKİLİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE KATKI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, kentsel dönüşüm ve ulaşım konuları başta olmak üzere, birçok alandaki tecrübelerini dünyanın diğer kentleriyle paylaşmaktan mutluluk duyduklarının altını çizerek, “Dünyanın dört bir yanından 48 ayrı kent ve başkent ile kardeş şehir ilişkileri kurduk ve kurmaya da devam ediyoruz. Bu ilişkiler kağıt üzerinde kalmıyor. Teknik heyet değişimleri, seminerler ve mesleki kurslar ile edindiğimiz tecrübeleri kardeşlerimizle paylaşırken, onların farklı alanlardaki tecrübelerini de bize aktarmalarını sağlıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak kurulan uluslararası ilişkilerle de dünyaya örnek bir başkent olmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Tuna, “Üst düzey katılımcılarla imzalanan bu protokoller sayesinde kurduğumuz ikili kardeş şehir ilişkilerinin yanında, ülke ilişkilerine de büyük katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

48. KARDEŞ ŞEHİR: NİJER

Ocak ayında Türkiye'ye Başbakan Binali Yıldırım’ın davetlisi olarak resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafinive Nijer Başkenti Niamey Belediye Başkanı Mouctar Mamoudou’nun katılımıyla Çankaya Köşkü’nde “Kardeş Kent” protokolü imzaladıklarını belirten Başkan Tuna, “Son olarak Nijer ile kardeş şehir olduk. Kardeşlerimize yenilerini eklemeye ve dünyanın dört bir tarafıyla kurulan ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

KARDEŞ ŞEHİR OLMA SÜRECİ

Kardeş olma teklifi yapıldıktan sonra eğer teklif karşı taraftan yapılmışsa belediyelerin Dış İlişkiler birimlerinde konu inceleniyor, Belediye Meclisi'nde görüşülüyor ve karara bağlanıyor.

Kardeş şehir olma konusunda olumlu bir karar alınmışsa, Dışişleri Bakanlığı’ndan görüş alınıyor. Daha sonra karar İçişleri Bakanlığı'na iletiliyor ve kardeş şehir olmak için izin isteniyor. İçişleri Bakanlığı izin verirse, kardeş şehir olma prosedürütamamlanmış oluyor.

Her iki ülkenin Belediye Başkanları tarafından imzalanmasıyla kardeş şehir statüsü resmen başlıyor. Bu aşamadan sonra ilişkiler protokol esasları çerçevesinde ve karşılıklı iyi niyet ilkesiyle yürütülüyor. Merkezi ABD'de bulunan Dünya Kardeş Şehirler Birliği Teşkilatı, her ülkeden ancak bir belediye ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına izin veriyor.

Ankara’da İzmir Caddesi’nin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı girişi üzerinde, kardeş kentlerinin isimlerinin Türkçe, İngilizce ve kendi dillerinde olmak üzere yazılı olduğu bir “Kardeş Şehirler Anıtı” da yer alıyor.

ANKARA’NIN KARDEŞLERİ:

1- Seul-Kore Cumhuriyeti

2- İslamabad - Pakistan İslam Cum.

3- Kuala lumpur - Malezya

4- Dipkarpaz - KKTC

5- Lefkoşa – KKTC

6- Pekin – Çin Halk Cumhuriyeti

7- Moskova – Rusya Federasyonu

8- Bişkek-Kırgızistan Cumhuriyeti

9- Prog – Çek Cumhuriyeti

10- Sofya- Bulgaristan Cumhuriyeti

11- Amman – Ürdün

12- Hartum- Sudan Cumhuriyeti

13- Havana-Küba Cumhuriyeti

14- Kiev- Ukrayna

15- Aşkabat- Türkmenistan

16- Kuveyt – Kuveyt

17- Saraybosna – Bosna-Hersek

18- Tiran- Arnavutluk

19- Üsküp-Makedonya

20- Tiflis-Gürcistan

21- Ufa-Başkortistan/R. Fed.

22- Bükreş-Romanya

23- Manama-Bahreyn

24- Astana-Kazakistan

25- Kabil-Afganistan

26- Ulanbatar-Moğolistan

27- Duşanbe-Tacikistan

28- Priştina-Kosova

29- Taşkent-Özbekistan

30- Kişinev-Moldova

31- Kinşasa-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

32- AddisAbaba-Etopya

33- San’a – Yemen

34- Minsk – Belarus

35- Zagreb-Hırvatistan

36- Şam-Suriye

37- Bissau – Gine Bissau

38- Hanoi – Viyetnam

39- Washington – Amerika Birleşik Devletleri

40- Bangkok – Tayland Krallığı

41- Viyana-Avusturya Cumhuriyeti

42- Kazan-Tataristan/R. Federasyonu

43- Tahran-İran İslam Cumhuriyeti

44- Lübliyana-Slovenya

45- Budapeşte-Macaristan

46- Maputo-Mozambik

47- Doha-Katar

48- Niamey-Nijer