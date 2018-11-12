KEPEKLİ, AKKÖPRÜ VE TÜRK TELEKOM KAVŞAKLARININ REKOR SÜREDE YAPIMINI TAMAMLAYAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ODTÜ TEKNOKENT KAVŞAĞINI DA TRAFİĞE AÇTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında sürdürdüğü yol ve kavşak çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Başkent trafiğine nefes aldıran üç önemli kavşak projesi olan Kepekli, Akköprü ve Türk Telekom Kavşaklarını okullar açılmadan tamamlayarak hizmete açan Büyükşehir Belediyesi ODTÜ Teknokent Kavşağı’nı da kısa sürede trafiğe açtı.

ESKİŞEHİR YOLUNA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bilkent Şehir Hastanesi’ne rahat ulaşımı sağlayacak olan ODTÜ Teknokent kavşağına direkt bağlantı sağlayacak Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü girişinden başlayan yeni bulvar ve kavşak inşaatının da yüzde 40’ı tamamlandı.

Eskişehir yönünde giden araçların da herhangi bir trafik yoğunluğuyla karşılaşmadan Eskişehir yoluna alternatif bir güzergahla Mahall Ankara önünden Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşımını sağlayacak yeni üst geçit çalışmalarının yüzde 45’i de tamamlanırken, ekipler çalışmalarına son sürat devam ediyor.

BAŞKAN TUNA SIK SIK DENETLİYOR

Yeni kavşak ve yol çalışmalarını sık sık yerinde denetleyen Başkan Tuna, Başkent genelinde süren yol ve kavşak çalışmalarıyla trafikteki yoğunluğun alternatif yollarla her geçen biraz daha rahatlayacağını kaydederek, “Başkentlilere söz verdiğimiz tarihlerde, söz verdiğimiz şekilde, söz verdiğimiz yerlerde yol ve kavşak çalışmalarını bir bir tamamlıyoruz. Her çalışmamızı ivedi bir şekilde bitirip hizmete sokma noktasında özverili ve itinalı bir çalışma yürütüyoruz. Akköprü, Samsun Yolu Telekom önü ve Kepekli kavşaklarını bitirmiştik. Şimdi bunlara ODTÜ Teknokent Kavşağı’nı da eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çok kanallı yol çalışması sayesinde Şehir Hastanesi'ne Başkent’in dört bir tarafından rahat ulaşım sağlanacağına dikkati çeken Başkan Tuna, ODTÜ Teknokent Kavşağı’ndan başlayan ve birçok noktaya bağlanan 33 kilometrelik yol boyunca; tüneller, katlı köprülü kavşaklar, menfezler, köprüler ve “U” dönüşlerinin yer aldığını söyledi.

NÜFUS VE ARAÇ YOĞUNLUĞU HESAPLANIYOR

Bağlantılarla birlikte 29 köprü ve kavşağın yer alacağı şehir hastanesi çevresindeki yol çalışmalarının etap etap tamamlanacağı bilgisini veren Başkan Tuna, şunları söyledi:

“Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi çevresindeki yol çalışmalarının maliyeti 800 milyon lirayı bulacak. Bilkent Şehir Hastanesi hizmete girmeden önce yolları bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü hastanenin açılmasıyla günlük 100 bin kişi ve 30 bine yakın aracın buraya gelmesi hesaplanıyor. Bu yükü kaldıracak çok kanallı yol projemizin çalışmalarına son sürat devam ediyoruz.”

ESKİŞEHİR YOLU’NDAKİ YOĞUNLUĞU ÇÖZECEK PROJE

Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleşen çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Tuna,“Önceden, şehir hastanesine ulaşım sadece Eskişehir Yolu’ndan yapılabiliyordu. Kavşak ve yol çalışmamız bir bir tamamlandıkça, trafikte de büyük bir rahatlama sağlanacak. Hastaneye ve hastanenin bulunduğu bölgeye ulaşım birçok kanaldan yapılabiliyor, yeni yollarla daha da artacak. Böylece Eskişehir Yolu trafiğinin yükü azalacak” dedi.

Amaçlarının, “hastaneye, doğu-batı, kuzey-güneyden rahat ulaşım sağlanabilmesi”olduğunu ifade eden Başkan Tuna, “Bunun yanında bölge trafiği şimdiden büyük ölçüde rahatladı. Bilkent Üniversitesi’ne, ODTÜ Teknokent’e, yol çalışmaları süren Angora Bulvarı’na (Hacettepe Beytepe Kampus Girişi) en önemlisi de Eskişehir Yolu trafiğine büyük rahatlık kazandıracağız” açıklamasını yaptı.

ANGORA BULVARI’NDAN TEKNOKENT KAVŞAĞI’NA DİREKT ULAŞIM

Şehir Hastanesi’nin güneyindeki Angora Bulvarı’ndan hastaneye doğru, 3 gidiş-3gelişlik yol açımının sürdüğünü ve bu yolun 2 köprüyle beraber Bilkent Şehir Hastanesi bölgesine kadar devam edeceğini belirten Başkan Tuna, “Burası özellikle Çayyolu, Ümitköy, Eskişehir Yolu veya çevre yollarından gelecek vatandaşlarımızın hastaneler bölgesine ulaşmasını sağlayacak bir yol olacak” dedi.

Hacettepe Üniversitesi önünde yapımı süren kavşağın, Angora Bulvarı’ndan gelip, Eskişehir Yolu istikametine ardgerme köprü olarak 2 şerit olarak tasarlandığını, Angora Bulvarı’ndan Eskişehir Yolu’na kesintisiz bir şekilde bağlanacağını da kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “Ardgerme köprünün altından ikinci bir köprü daha yapıyoruz. Burası da Angora Bulvarı’ndan Şehir Hastanesi’ne prefabrik kirişli köprü ile 3 gidiş ve 3 geliş olarak planlandı” diye konuştu.

BAŞKAN TUNA’DAN “EN KISA SÜREDE BİTİRİN” TALİMATI

Kampus önündeki kavşak ve yol çalışmalarının hızlı şekilde ilerlediğinin altını çizen Başkan Tuna, çalışmaların ayrıntılarını da paylaştı:

“Prefabrik kirişli köprünün altında döner kavşak ve U dönüşleri yer alıyor. Bu döner kavşaktan istenilen yönlere rahatlıkla ulaşım sağlanacak. ‘U’ dönüşleri ise hem Angora Bulvarı’ndan gelip tekrar Angora Bulvarı’na hem de Şehir Hastanesi yönünden gelip tekrar Şehir Hastanesi yönüne gitmek isteyen sürücüler için tasarlandı.”

Başkan Tuna, Hacettepe Üniversitesi önünde başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatını veren Başkan Tuna, bugüne kadar yapılan çalışmaları da kalem kalem anlattı:

“-Temel altı 132 adet 120 cm çapında kazık yapıldı

-Angora Bulvarı istikametinde giriş kısmının toprakarmeprekast, şerit ve dolgu imalatları tamamlandı. Çıkış kısmı Eskişehir Yolu tarafında toprakarme, şerit ve dolgu imalatları devam ediyor

-Ardgerme Köprü’nün 2 adet kenar ayağı, 6 adet elevasyon (kolon) ve 2 adet başlık kirişi imalatları tamamlandı

-4 aşamada dökülmesi planlanan ardgerme döşemenin Angora Bulvarı tarafından 1. kısım ve 2. kısım dökülmüş olup, germe işlemleri tamamlanmıştır.3. ve 4. kısım imalatları devam ediyor.”

ESKİŞEHİR YOLU’NDAN DA ŞEHİR HASTANESİ’NE DİREKT ULAŞIM

Eskişehir Yolu Mahall Ankara önünde yapımına başlanan ve tüm hızıyla devam eden ardgerme köprüsünün ilk aşamasının tamamlandığını ve ikinci aşamaya geçildiği ifade eden Başkan Tuna, merkez yön iskele sökümüyle birlikte trafiğin merkez yöne doğru eski halinde devam edeceği bilgisini verdi.

Başkan Tuna, alternatif yollarla Şehir Hastanesi’ne ulaşımın kolaylaşacağına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bilkent’te yapımı tamamlanmak üzere olan Şehir Hastanesi’nin Merkez istikametinden girişi kolaylaştırmak, aynı zamanda Bilkent köprüsü ve Hacettepe Köprüsü’nün yükünü azaltmak için yapımını gerçekleştirdiğimiz bu köprü 2 şerit giriş ile yükselen ve devam eden bir nevi “U” dönüş gibi olacak. Eskişehir yönünde seyreden araçlar bu köprüye girerek, yolun merkez istikametinde yer alan Danıştay ve Tarım Bakanlığı arasında bulunan yola bağlanabilecekler.”

Köprü temel altı kazıkları, temelleri, kolonları, başlık kirişi ile ardgerme döşemeden oluşan köprünün teknik özelliklerine ilişkin de detayları anlatan Başkan Tuna, köprünün yüzde 50 oranında tamamlandığını kaydederek, madde madde yapılanları şöyle sıraladı:

“-Temel altı 79 adet 120 cm çapında kazık yapıldı

- Merkez istikametinde giriş kısmının Toprakarme kazısı yapıldı. Prekast, şerit ve dolgularına geçilecek. Çıkış kısmı, Danıştay tarafında Toprakarme, şerit ve dolgu imalatları devam ediyor

- Köprünün 2 adet kenar ayağı, 3 adet elevasyon (kolon) ve 2 adet başlık kirişi imalatları tamamlandı

- 5 aşamada dökülmesi planlanan Ardgerme döşemenin Danıştay tarafından 1. kısım ve 2. kısım dökülmüş olup germe işlemleri tamamlandı.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, yapılan yeni yolların sadece bugün için değil gelecekte kullanılacak ve daha uzun yıllar Başkent trafiğini rahatlatacak nitelikte olduğunu kaydederek, çok kollu bu projenin, Başkent genelinde bir trafik rahatlaması sağlayacağını da sözlerine ekledi.