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Büyükşehir Belediyesi, sığınma evlerinde kalan şiddet mağduru kadınları unutmadı

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Büyükşehir Belediyesi, sığınma evlerinde kalan şiddet mağduru kadınları unutmadı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ”ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, BAŞKENT’TEKİ TÜM SIĞINMA EVLERİNDE KALAN KADIN VE ÇOCUKLAR İLE MÜLTECİ KADINLAR İÇİN ÖZEL BİR PROGRAM DÜZENLEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü etkinlikleri kapsamında sığınma evlerinde kalan şiddet mağduru kadınları da unutmadı.

Hafta boyu sürecek etkinlikler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Büyükşehir Belediyesi’ni Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın Danışma Merkezi’nin temsil ettiği Kadınlar Günü özel programının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde de Ankara’da tüm Kadın Sığınma Evleri’nde kalan kadın ve çocuklar için özel bir program düzenlendi.

 

AMAÇ MORAL VERMEK

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlen program sayesinde birlikte şarkılar söyleyip, halk oyunları gösterilerini izleyerek stres atan kadınlar, el emeği ürünlerini de satışa sunarak bütçelerine katkı sağladılar.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve belediyelere bağlı sığınma evlerinde yaşamlarını sürdüren şiddet mağduru kadınlar, Beşiktaşlı Kadınlar Derneği (BEGİAD) üyeleriyle de keyifli bir gün geçirdiler.

 

SIĞINMACI KADINLAR DA UNUTULMADI

Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mülteci durumundaki kadınları da unutmadı.

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından ülkelerinde yaşanan savaş veya farklı nedenler dolayısıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacı kadınlar için Büyükşehir Belediyesi Altındağ Hanımlar Lokali’nde de etkinlik düzenlendi.

Hafta boyunca Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın Danışma Merkezi’nin öncülüğünde şiddet mağduru kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla metro ve otobüslerde “şiddete hayır” afişleri asıldı.

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