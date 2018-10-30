BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “SİNCAN MERKEZ ALT GEÇİDİ”Nİ YENİDEN DÜZENLEYEREK ESTETİK GÖRÜNÜM KAZANDIRDI

SİNCAN MERKEZ ALT GEÇİDİNİN YAN CEPHELERİ DIŞ ETKENLERE DAYANIKLI FİBERCEMENT MALZEMEYLE KAPLANDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehircilik kurallarına uygun çağdaş ve modern bir şekilde Başkent’e yeni bir görünüm kazandırmayı sürdürüyor.

Kentin güzelliğine güzellik katan, çevreyle uyumlu, dekoratif ve sanatsal motif işlemeleriyle Başkent’i donatan Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarıyla Başkentlilerden de büyük beğeni topluyor.

Bakım, onarım, yenileme ve süsleme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Sincan Merkez Alt Geçidine kaplama yaparak, duvarlarını Selçuklu motifleriyle yeniledi.

BAŞKENT GÜZELLEŞİYOR

Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş, Başkent’e bakım, onarım ve tadilat gerektiren alt ve üst geçitler, kaldırımlar, korkuluklar, kent mobilyaları gibi birçok noktada ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

“Sürekli yenilenen ve elden geçirilen kentin çehresini Başkent’e yakışır hale getirmeye çalışıyoruz” diyen Kesikbaş, Sincan Merkez Alt Geçidi ile ilgili tamamlanan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Sincan trafiğinin en yoğun olduğu Sincan Merkez Alt Geçidinde tahribe uğramış, bozuk görünüme sahip alt geçidin giriş ve çıkış cepheleri ile geçit içi yan cephelerini yeniledik. 9 bin 260 metrekarelik alanı, fibercement adı verilen selüloz elyaf takviyeli çimento ve silikat esaslı özel bir malzemeyle kapladık. Bu malzemenin özelliği her türlü iklim şartlarına uygun, dış etkilere karşı dayanıklı ve ekonomik olmasıdır. Olası bir hasara uğraması halinde boyanıp yenilenmesi de daha pratik ve ekonomik olması nedeniyle de uzun ömürlü bir malzemedir.”

SELÇUKLU MOTİFLERİ SEVİLİYOR

Sincan Merkez Alt Geçidi yenileme çalışmaları kapsamında duvarların dayanıklı yüzeylerle kaplanmasının dışında daha estetik bir görünüm veren Selçuklu motifleriyle donatıldığını söyleyen Kesikbaş, “Alt geçitte 600 metrekarelik bir duvar yüzeyine yine aynı malzemeden dekoratif amaçlı Selçuklu yıldız motifi işledik. Başkentlilerimiz bu motifi çok seviyor” dedi.