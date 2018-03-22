BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “YAŞLILAR HAFTASI ”KAPSAMINDA BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEDİ

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI “YAŞLILARA HİZMET MERKEZİ ÜYELERİ ”ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ, ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ.

İnsan hayatının en özel parçası olan yaşlılık döneminin kaliteli bir şekilde geçirilebilmesi, yaşlı vatandaşların kendini yalnız hissetmeden hayatın içine aktif bir şekilde dahil olmaları için tüm imkanlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, “ Yaşlılar Haftası ” kapsamında da büyüklerini unutmadı.

Yılın her günü sunduğu hizmetlerle yaşlı vatandaşları el üstünde tutan Büyükşehir Belediyesi, 18 - 24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla birbirinden renkli etkinlikler de düzenledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı "Yaşlılara Hizmet Merkezi” çeşitli programlara ev sahipliği yaparken, ilk olarak yaşlı üyelerle birlikte Anıtkabir ziyaret edildi. Anıtkabir’de saygı duruşunda bulunan 40 üye, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Müzesi'ni de ilgiyle gezdi. Anıtkabir özel defterine mesajlarını yazan üyeler, ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞADILAR

Yaşlılara Hizmet Merkezi üyelerinin bir sonraki durağı ise Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program oldu. Kültür ve Sosyal Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker ile BELPA A.Ş Genel Müdürü Fatih Çelik’in de katıldığı program, Mehter Takımı’nın gösterisiyle başladı.

Ney ve şiir dinletisiyle devam eden etkinlikte yaşlı üyeler duygu dolu anlar yaşarken, Planet Aile Yaşam Merkezi'nin yaşlı üyelerinden oluşan koroya da eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Programda Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi de büyük bir ilgiyle izlendi.

“BÜYÜKLERİMİZ BAŞ TACIMIZ”

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, “Sağlıktan temizliğe, evde bakım hizmetlerinden ulaşıma kadar birçok alanda destek olmaya çalıştığımız eli öpülesi yaşlılarımıza iyi bir hayat sunmak bizim boynumuzun borcu. Onlar bizim baş tacımız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna özellikle yaşlılar haftanızı kutlamamı istedi ben de onun sevgi ve selamlarını iletiyorum” dedi.

ŞEHİTLERE DUA

Programda Afrin şehitleri de unutulmadı. Terör örgütleriyle mücadele eden tüm şehitler dualarla anıldı.

Yaşlılara Hizmet Merkezi üyelerinden 80 yaşındaki İbrahim Atasoy da duygularını şu sözlerle anlattı:

"10 yıldır Yaşlı Hizmet Merkezi'ne üyeyim. Başka hiçbir şehirde yaşlısına bu kadar değer veren bir belediye daha yoktur. Biz sonbaharı yaşarken büyükşehir bize sunduğu hizmetlerle ilkbaharı yaşatıyor. Hepimiz için çok güzel bir program hazırlamışlar. Emeği geçen herkese minnettarız."

Yaşlılar Haftası etkinlikleri, Yaşlılara Hizmet Merkezi üyelerinin katılımıyla Çukurambar Ayyıldız Parkı'nda gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliği ile son buldu.