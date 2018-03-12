OTOPARK KULLANIMININ ARTMASI VE TRAFİK AKIŞININ RAHATLAMASI AMAÇLANIYOR..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın imzasıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan, “Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklarda 1 saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL” uygulamasına geçilmesi konusundaki Başkanlık yazısı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.