Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın imzasıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan, “Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklarda 1 saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL” uygulamasına geçilmesi konusundaki Başkanlık yazısı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.
“Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketler ile bunların iştiraklerine ait, Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan, çalıştırılan veya kiraya verilen yol boyu otoparklar, açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparklarda trafik akışını rahatlatmak, vatandaşlarımızı otopark alışkanlığına sevk etmek için tüm otoparklarda ücret tarifesinin 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra 24 saat 1 TL olarak uygulanacaktır”
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