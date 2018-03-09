Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm otoparkların ilk bir saati ücretsiz olacak

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, BAŞKENT’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI TÜM OTOPARKLARDA İLK 1 SAATİN ÜCRETSİZ, TAM GÜN ÜCRETİNİN İSE 1 TL OLMASI TALİMATINI VERDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Başkentlilerin otopark sorununun çözümüne yönelik İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na yeni bir talimat verdi.

Bu ay toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında sunulacak başkanlık yazısının kabul edilmesi halinde, Başkent’teki Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm otopark ların ilk bir saati ücretsiz, tam gün ücreti ise 1 TL olacak.

Başkentlileri sevindiren müjdeli haberi açıklayan Başkan Tuna, Ankara’da yaşanan otopark sorununa da önemli ölçüde neşter vuracaklarını söyledi.

AMAÇ OTOPARK KULLANIMINI ARTIRMAK, TRAFİĞİ AZALTMAK

Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, EGO ve belediye şirketlerine ait veya kiraya verilen yol boyu otoparklar ile açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparkları kapsayan karar ile ilgili konuşan Başkan Tuna,“Otopark ücretlerini yeniden belirlemek istiyoruz. Buna göre otoparklarımızda ilk 1 saat ücretsiz, sonrasındaki 24 saatlik ücretin de 1 TL olmasına yönelik önerimizi belediye meclisimize getiriyoruz” dedi.

Vatandaşların otopark kullanma alışkanlığını artırmayı amaçladıklarının altını çizen Başkan Tuna, cadde ve sokaklara konulan araçların da otoparklara taşınmasıyla, trafik akışının rahatlayacağını söyledi.