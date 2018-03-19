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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BAŞLATTIĞI ARILI KOVAN VE ARCILIK MALZEMESİ DAĞITIMINA, BAŞKENTLİ ARICILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BAŞLATTIĞI ARILI KOVAN VE ARCILIK MALZEMESİ DAĞITIMINA, BAŞKENTLİ ARICILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, BAŞKENT BALININ ÜRETİMİNİ ARTIRMAK ADINA BAŞLATTIĞI ARILI KOVAN VE ARCILIK MALZEMESİ DAĞITIMINA, BAŞKENTLİ ARICILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Ankara Balı üretiminin artırılması ve arıcılıkla uğraşan vatandaşlara destek sağlanması amacıyla başlattığı “Arılı Kovan ve Malzeme Desteği”ne 2 bin başvuru yapıldı.

Rekor başvurunun yapıldığı destek için 2 bin Başkentli arı yetiştiricisine, 10 bin arılı kovan dağıtımı gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, 9 Mart’ta sona eren başvuru tarihinin ardından, ihale aşamasına geçecek. Bu süre içinde başvuruda bulunan Başkentli arı yetiştiricilerinin, katkı paylarını yatırmaları istenecek. Yetiştiriciler,yüzde 25 katkı payı ve yüzde 75 hibeyle kişi başı; 5 adet arılı kovan, 2 kilogram arı otu, 10 kilogram arı keki ve 1 takım arıcılık malzemesi desteği alacak. 

TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEK

Ankara’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için her fırsatta üreticilere gerekli desteği sağlayacaklarının altını çizen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri sırasında, üreticilerden gelen talepleri de dikkate alıyor.

Başkan Tuna, destek çalışmalarının çeşitlendirilmesi ve yeni destekler verilmesi gerektiğinin altını çizerken, son olarak boş arı kovanı desteği yerine arıcılığın geliştirilmesi adına kovanların arılı olarak dağıtılması talimatını verdi. 

BAŞVURAN HERKES ALABİLECEK

Arı Yetiştiriciliği Sertifikası sahibi vatandaşlara katkı payı karşılığında 10 bin arılı kovan ve arıcılık malzemesi desteği sağlanacağı bilgisi veren Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, başvurular kapsamında hedeflenen rakamın tutturulduğunu kaydederek, “Bizim de hedeflediğimiz rakam buydu ve kimsenin açıkta kalmasını istemiyorduk. Tam da hedeflediğimiz gibi oldu ve 2 bin kişiye vermeyi planladığımız arılı kovan ve malzeme yardımı için 2 bin başvuru aldık. Bu da bizi sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi için çalışmalarını sürdürecek” dedi.  

Başvuruların toplanmasının ve arılı kovan ile malzemelerin alım ihalesinin ardından, arı yetiştiricilerine Mayıs ayında desteğin verilmesi planlanıyor.        

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