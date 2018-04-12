Büyümede rekor kırdık; Dünya bizi kıskandı.

Ergün Aydoğan

G20’de birinci, OECD’de ikinci olduk; rekor…

Enflasyon çift haneli… İşsizlik çift haneli, genç işsizlik rekorunu kimseye bırakmıyoruz; her dört gençten biri işsiz.

İhracatta rekorlar kırıyoruz, ithalat rakamlarını görmemeye çalışıyoruz; ihracatın ithalatı karşılamadığı gibi, karşılama oranı düşük. İhracatın içindeki ithalat oranına bakan yok.

TÜİK verilerine göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında %72,1 iken, 2018 Ocak ayında %57,9’a düşmüş. Çok fazla rakamlara boğmadan anlatmaya çalışalım; ihracat 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %10,7 artmış, ithalat ise %38 artmış, kim sorarsa 2017 yılında çok iyi büyüdük!

Erdoğan’da diyor ki; bu rakamlar tamam da, ekonomik veri rakamlarının çoğunda iyiyiz, iyi tarafından bakın. Verilerin iyi tarafından bakmak kurtarmıyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tehlikenin farkında, uyarıyor ‘ çatı akacak, yağmurlar başlamadan, güneşli havalarda çatıyı onarmak lazım’ diye. Vay sen misin uyaran. Sen nasıl olur da ekonominin içinde bulunduğu olumsuzlukları kamuoyuna açık söylersin.

Sen; içimizdeki İrlandalı mısın?

Çünkü kendi dışında gerçekleri ortaya koyanlar ya hain, ya da dış güçlerin adına tetikçi!

Ve fakat ekonomide ki sıkıntı öyle bir noktaya geldi ki, artık kendileri bile gerçeği paylaşmak durumunda kalıyorlar.

Erdoğan ve ekonomi yöneticilerine tavsiyemiz masa başında rakamlarla oynamak yerine; sokağa, çarşıya, pazara çıksınlar. Sokak, çarşı, caddelerde; kiralık, satılık ilanlarından camlar görünmez olmuş. Devren satılık işyerleri normalin çok üzerinde; çark dönmüyor, işyeri kapatmaları, iflaslar her gün artıyor. Rakamlar karın doyurmuyor…

Bırakınız yazarkasa atan esnafı, esnaf kendini yakıyor; gören, eden yok.

2016 sonunda Erdoğan’ın ‘dövizinizi bozdurun’ sözleri vatandaşı harekete geçirdi, esnaflarda bu söze destek vermek için çeşitli kampanyalar başlattı. 100 dolar bozdurana balıkçı esnafından 1 kilo hamsi bedava. Döviz bozdurma makbuzu getir, dürümü götür. Makbuz getirene tıraş bedava, kuaför bedava, hamam bedava… sayısız kampanya. Erdoğan’ın doların 3,5’yi bulması üzerine başlattığı kampanyaya dışgüçlerin ‘ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak için katkımız olsun’ dedik diyen esnaflar, dışgüçlere dersini verdi!

Ama bu dışgüçler sözden anlamıyor şimdi yine döviz çılgın gibi yükseliyor, dışgüçler yine ülkemize operasyon mu yapıyor? Ne yapsak, yine dövizini bozdur kampanyası mı yapsak! Dövizde kalmadı ki! Yok bu sefer Erdoğan dövizin yükselmesinin bir önemi yok, bizi etkilemez dedi! Başbakan Binali Yıldırım ‘dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur’ dedi. Demek ki dövizin yükselmesinin bir önemi yokmuş; eyvah olan döviz bozdurma kuyruğuna girenlerin dövizine oldu. Dövizler gitti, dolar şimdi 4,20, Euro 5,20 oldu. Yine bir zamanlar Erdoğan’ın jöleli danışmanı döviz alanlar, dövizde kalanlar çok büyük zarar edecek demişti, zarar eden kim oldu acaba… jölelinin zarar etmediği kesin!

Nasılsa uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notunu işimize gelmediğinde beğenmiyoruz, bizi bağlamaz diyoruz, kendi derecelendirme kuruluşumuzu kuracağız diyoruz o halde en iyisi mi biz kendi dövizimizi kendimiz basalım; bize ne elalemin dövizinden! Zaten rezerv para olarak kabul etmiyoruz; yerel para birimleriyle ticaret yapmaya karar vermedik mi?

Dünya; rekor büyümemizi kıskanıyor!

Yönetenler ‘bizim’ kabahatimiz yok! Kıskananlar ‘bize’ operasyon çekiyor ama başaramayacaklar…