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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi, Okul-Müze Projesinde çocuklara müze eğitimi veriyor

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi, Okul-Müze Projesinde çocuklara müze eğitimi veriyor
Çankaya Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi, tarih bilinci oluşturmayı amaçlayan Okul-Müze Projesinde çocuklara müze eğitimi veriyor.

Çocuklara tarih bilinci oluşturmayı amaçlayan Okul-Müze Projesini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi ile birlikte gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, Çankaya Evlerinde kurs gören çocuklara müze eğitimi veriyor. Tarih, müze, müzecilik, Anadolu’nun 4 bin yıllık geçmişi, kültür varlıkları, tarihi eser kaçaklığı, Anadolu’nun dünya kültürüne katkısı, dünyanın ilkleri, Ana Tanrıçalar, geçmişte kadının toplumdaki yeri gibi konuların sunumla anlatıldığı projede, detaylar müze ziyareti yapılarak pekiştiriliyor.  Müze gezisi sırasında tarihi eserler tek tek incelenerek ve anlatılarak çocuklara bilgi aktarılıyor, çocuklar da merak ettiklerini sorup öğrenme imkanı buluyor. Gruplar halinde üç gün süren eğitimin sonunda kendi paranı (sikke), kendi mührünü oluşturma çalışması da yapılıyor.

Gönüllü eğitmen tarafından yürütülen ve farklı yerlerde beş yıldır süren, Çankaya Belediyesinde bu yıl başlanan proje,  hem sürdürülebilen hem de ulaşılan çocuk sayısı olarak Türkiye’nin sayılı projeleri arasında yer alıyor.

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