Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ümitköy Şubesi 20. yılında

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ümitköy Şubesi’nin 20. yıl kutlamalarına katıldı.

Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda gerçekleşen kutlamada kurucu üyeler, burs veren gönüllüler ve burs alan öğrenciler de hazır bulundu.

‘Birlikte büyüdük, umut olduk, güç olduk’ sloganıyla Türkiye’nin her yanından yüzlerce öğrenciye burs veren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Şubesine nice 20 yıllar dileyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şöyle konuştu:“Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çayyolu Ümitköy Şubesinin 20. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Emek veren herkese buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Türkan Saylan hocamızı ben de rahmet ve şükranla anıyorum. Evet Çankaya’dayız, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesindeyiz. Ve bu ilçe her zaman Atatürk’ün devrimlerine, ilkelerine sahip çıkmış bir ilçe ve ben de böyle bir ilçede belediye başkanlığı yapmaktan mutluluk duyuyorum. Elbette Türkan Saylan Hocamızın, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu Hocalarımızın bize gösterdiği bir yol vardı. O da laik, demokratik, çağdaş bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ileriye götürerek Atatürk devrimlerinin ve ilkelerinin ışığında çağdaş bir ülke olarak yaşamasıydı. Bu hedef hala önümüzde duruyor, asla ümitsizliğe kapılmamak gerekir. Biz ümidimizi koruyalım çünkü biz güçlüyüz, haklıyız, biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bu anlamda çok güzel bir örnek. En zor koşullarda Türkan Hocamız hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadı, her sıkıntıdan daima bir ümitle çıkmasını bildi. O nedenle bizler de aynı yolda yürüyeceğiz.”