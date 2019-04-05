Cahit Berkay İzmir’de Sevenleriyle Buluştu

Moğollar grubunun kurucusu ve unutulmaz Yeşilçam müziklerinin bestecisi Cahit Berkay, önceki akşam İzmir’de hayranlarıyla bir araya geldi. İzmirli sanatseverlerin karşısına çıkan ünlü sanatçıya sahnede, Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası eşlik etti.

Hababam Sınıfı’ndan, Tosun Paşa’ya, Selvi Boylum Al Yazmalım’dan Çiçek Abbas’a birçok sevilen yapımın müziklerini besteleyen ünlü sanatçı Cahit Berkay, sevenleriyle unutulmaz bir nostalji yolculuğuna çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)’de verilen konserde, Moğollar gurubunun da kurucusu ve solisti olan Cahit Berkay, sanatseverlere nostalji dolu anlar yaşattı. En sevilen Yeşilçam filmlerinin müziklerinde imzası olan ünlü besteci, solist olarak en sevilen şarkıları seslendirdi.

Başarılı sanatçıya Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası da sahnede eşlik etti. Sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatan orkestranın şefliğinde Burak Tünüz yer alırken orkestrasyonu ise Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Yusuf Yalçın yerine getirdi.

Sahnedeki unutulmaz şova İzmir Devlet Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Hande Taban da renk kattı. Bütün bunların yanında usta sanatçı Cahit Berkay’ın efsane yorumu konsere katılan sanatseverleri adeta mest etti.

“Böyle Salon, Böyle Seyirci Görmedim”

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahneleri de icra edilen müziklerin yanında beyaz perdeye yansıtıldı. Tam bir nostalji tufanının koptuğu konserde, 7’den 70’e her yaştan kişinin severek izlediği ünlü filmlerin müzikleri sanatseverlerin kulağının pasını sildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi (AASSM)’nin 1130 kişilik olduğu bilinen salonunun tıklım tıkış dolu olması, sevilen sanatçı Cahit Berkay’ı da duygulandırdı.

Müzik kariyeri boyunca İzmir’e birçok defa konser vermeye geldiğini belirten usta sanatçı, ancak böyle bir salon ve seyirciyle ilk defa karşılaştığını ve bu atmosferin kendisini çok etkilediğini sözlerine ekledi. İzmirli sanatseverlere teşekkürlerini sunan Cahit Berkay, bu muhteşem geceyi düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür etti. Öte yandan Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası’nın şefi Burak Tüzün’de muhteşem geceye dair açıklamalarda bulundu.

İzmir’in harika seyircisi ile birlikte çok eğlenceli ve neşeli bir konser gerçekleştirdiklerinin yorumunda bulunan Şef Tüzün, Yeşilçam’ın birbirinden güzel müziklerinin AASSM’de yeniden anlam kazandığını sözlerine ekledi.