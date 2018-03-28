Çalışan Motivasyonunun Karlılığa Etkisi

Dr. Mustafa Atsan

Bir işletmenin karlılığının yüksek olması çalışanların motivasyonlarının yüksek olması ile doğrudan ilgilidir. Yüksek motivasyonlu çalışan işletmeye daha çok katkı sağlar. Peki çalışan motivasyonunun yüksek olması için neler yapılmalıdır?

Bu konuda, yöneticilere büyük bir iş düştüğünü bilmek lazım. Bir yönetici çalışanlarına ne kadar çok değer verirse, mobbing uygulamazsa çalışanlarının motivasyonu ve bağlılığı yüksek olur. Bunun sonucunda da kazanan hem çalışanın kendisi hem yönetici hem de işletme olur.

Bana göre bunun ilk şartı yöneticilerin iletişime açık olmasıdır. Çalışanlar istediği zaman yöneticilerine ulaşabilmeli ki endişelerini, dertlerini ve hatta fikirlerini açıkça belirtebilmelidirler. Bu tip bir yöneticiye sahip olan bir çalışan zaten 1-0 önde başlamış demektir. Çalışanlar ilgi bekler, yaptıkları başarılı çalışmaların sonunda takdir beklerler. Bunlar da hem çalışanın performansına hem de işletmenin performansına olumlu yansımalar yapmaktadır.

Bir diğer konu da yöneticilerin çalışanlarına baskı uygulamamasıdır. Bu mobbing olayı çalışanların işten ayrılmayı düşünme sebeplerinin başında gelmektedir. Bir hata yaptıysa çalışan bu hatayı o kişinin karakteriymiş gibi yansıtmak yerine, güzelce hatasını belirtip, güven tazelemek ekstra bir güç ve motivasyon kazandırır çalışana. Bunlar belki küçük ayrıntılar gibi gözüküyor fakat uygulandığı zaman etkileri çok büyük olmakta ve işletmenin karlılığına, performansına olumlu yansımalar yapması kaçınılmazdır.

Tüm bunların yanında yöneticilerin organize edeceği iş dışı etkinlikler, eğlenceler de çalışanların moralini ve motivasyonunu olumlu şekilde etkiler. Aynı zamanda çalışanlar arasında ki iletişimi ve bağlılığı da artıracağından dolayı ekip çalışması sayesinde iş performansı üst seviyelere çıkacaktır. Sonuç olarak yöneticiler çalışanlarına ne kadar değer verir ilgi gösterirse işletme olarak karşılığını fazlasıyla alırlar.

Sonuç olarak, bir yönetici çalışanlarına ilgi gösterir, takdir ve teşekkür etmekten kaçınmazsa, işletmenin performansının yüksek olacağı gibi müşterilerin memnuniyeti de o derece fazla olur.