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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı makamında ziyaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı makamında ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı makamında ziyaret ederken Başkan Ak 6 okulun tadilatı başta olmak üzere Afrin'e yaptıkları yardımlara ilişkin de bilgi verdi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Mustafa Ak, "Cerablus- Azez - Çobanbeyli Bölgesine insani yardım çalışmaları kapsamında Fırat Kalkanı harekatının 4. gününde içerisinde temel gıda, temizlik, giyim ve acil yaşam malzemelerinin yer aldığı 23 tır gönderdik. 4 okulun tadilatını yaptık." dedi.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ AFRİN'DE

Ak, Afrin'in inşası için de anında harekete geçtiklerini ifade ederek, "Zeytin Dalı Harekatı sonrası terörden temizlenen bölgelere temel gıda, temizlik, giyim, acil yaşam malzemeleri ve okul ekipmanları, kırtasiye, inşaat malzemelerinin yer aldığı 10 tır gönderdik. Boyacısından sıvacısına kadar 50 kişilik ekiple terörden temizlenen yerlerde 6 okulun tadilatını yaptık. İlk ders zilleri de çaldı, 2 yıl aradan sonra yeniden eğitime başladılar. Öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuştular." bilgisini verdikten sonra Afrin'de yaptıkları çalışmaların fotoğraflarının yer aldığı bir dosya takdim etti. Bakan Sarıeroğlu da, "Belediyemiz her konu ve her kesimle alakalı çok güzel çalışmalar yapıyor, bizler de yakından takip ediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, Keçiören önemli ve değerli bir ilçe..." diye konuştu.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK TESPİHİNİ HEDİYE ETTİ

Başkan Mustafa Ak Bakan Sarıeroğlu'na boyu 3 cm, ağırlığı 0.6 miligrat olan ve incir çekirdeğinden yapılan dünyanın en küçük tespini hediye etti.  Ayrıca KEÇMEK kurslarında yapılan el emeği bir tabloyla birlikte liseler başta olmak üzere  Kütüphane Haftası nedeniyle tüm vatandaşlara ücretsiz dağıtılan Grigory Petrov'un yazmış olduğu "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" kitabını da hediye etti. Sarıeroğlu, "Çok önceden okumuştum, klasiklerden bir kitap... Yeniden büyük bir keyifle okuyacağım." dedi.

Hizmet binasında da incelemelerde bulunan Sarıeroğlu, belediyedeki işlemleri hallolurken çay içerek bekleyen vatandaşlarla da kısa süreli sohbet etti. Ak ve Sarıeroğlu daha sonra Göçmen Hizmetleri Merkezine geçerek, bilgi aldılar. Ak, Göçmen Hizmetleri Merkezi vasıtasıyla eğitim, iş - meslek, sağlık, hukuk, sosyal yardımlar olmak üzere 5 farklı uzmanlık alanında Keçiören ve Altındağ’da yaşayan yaklaşık 5 bine yakın mülteci ve göçmene hizmet verdikleri bilgisini paylaştı.​

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