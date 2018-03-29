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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı makamında ziyaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı makamında ziyaret etti
Hayırlı olsun dileklerini ileten Bakan Sarıeroğlu “Sincan, her zaman partimizin arkasında dimdik durmuş, desteğini hiçbir zaman esirgememiş ve çabalarıyla yanımızda olmuş bir ilçemizdir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sincan Belediyesi'ni ziyaret ederek, Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan'ı yeni görevi için tebrik etti. İş temposu ve Türkiye genelindeki kongreler nedeniyle biraz gecikmiş bir hayırlı olsun ziyareti olduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu “Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların daha da üst seviyelerde tüm Sincan halkımızın, Ankara'daki hemşehrilerimizin hayatına dokunacak şekilde artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

BAKAN SARIEROĞLU SİNCAN’IN ÖNEMİNE DE DEĞİNDİ

Bakan Sarıeroğlu "Hem dava şuuruyla geçmişten bugüne yaşanmış olan gelişmelerde göstermiş olduğu duruşla hem de 15 Temmuz gecesi ortaya konan iradeyle her zaman partimizin arkasında dimdik durmuş, desteğini hiçbir zaman esirgememiş, yürüdüğümüz yolda her zaman dualarıyla ve çabalarıyla yanımızda olmuş bir ilçemiz” sözleriyle Sincan’ın öneminin altını çizdi.

“SEÇİM KAMPANYASINDA BAKAN SARIEROĞLU İLE ÇOK ÇALIŞTIK”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Bakan Sarıeroğlu’na teşekkürlerini iletti. Başkan Ercan “Seçim kampanyalarında Bakan Sarıeroğlu ile çok çalıştık. Bu kadar yoğun mesaisine rağmen sahada olma konusundaki gayretiyle takdirlerimizi kazanmaya devam diyor" diye konuştu.

BAKAN SARIEROĞLU VE BAŞKAN ERCAN VATANDAŞLARLA DA SOHBET ETTİ

Belediye ziyaretinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan esnafını gezdi. Mağaza açılışına da katılan Bakan Sarıeroğlu ve Başkan Ercan esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.  

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