Çamlıca Camii’nde 15 Temmuz’a özel dev led Türk Bayrağı

Kültür - Sanat 16.07.2019, 16:48
Çamlıca Camii’nde 15 Temmuz’a özel dev led Türk Bayrağı
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