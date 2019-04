Can Yaman Kimdir?

Can Yaman 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu olan Can Yaman, bir süre avukatlık mesleğini icra etmiştir. Futbolcu ve teknik direktör olan Fuat Yaman’ın öz yeğenidir. Can Yaman’ın ailesi Yugoslav kökenlidir.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olan Can Yaman 1 yıl boyunca zorunlu staj yapmıştır. Daha sonra çevresinin tavsiyesi üzerine oyunculuk kariyerine başlayan Yaman, Cüneyt Sayıl’dan oyunculuk eğitimi almıştır. Aynı zamanda lisanslı bir basketbolcu olan Yaman, Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir.