“Çanakkale Destanı” nın gururu Sincan’da büyük bir çoşkuyla yaşandı

Kahraman Mehmetçiğin 103 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı “Çanakkale Destanı” nın gururu Sincan’da yaşandı.

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen programda, şehit olan sayısız vatan evladı yâd edildi. Bahri Özüpek’in sunduğu programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sohbetiyle, Sanatçı Esat Kabaklı ise türküleriyle salonu dolduran binlerce Sincanlı’ya duygu dolu anlar yaşattı. Sincan Belediyesi Özel Eğitim Grubu Umudun Kanatları ise Çanakkale özel gösterimi ile büyük beğeni topladı. Dakikalarca alkışlanan ekip vatandaşların bam teline dokundu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ’nin 103. yıldönümü ve bu şanlı zaferde şehit olan kahramanlarımız Sincan’da yâd edildi.Günün erken saatlerinden itibarencoşkuyla beklenen program Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın şehit ailelerini ağırlamasıyla başladı. Sincan Kültür Evi’nde şehit ailelerini ve yakınlarını ağırlayan Başkan Ercan “Sizlere çok şey borçluyuz. Sizler iyi ki varsınız” dedi.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Akşam saatlerinde ise binlerce Sincanlı, Sincan Kapalı Spor Salonu’na akın etti. Başkan Ercan’ın ev sahipliğindeki programa Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Avukat Soner Arslanargunve MHP Sincan İlçe Başkanı Altuğ Barış Doğankatıldı. Bahri Özüpek’in sunuculuğunu üstlendiği program Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başladı. Sincan Kapalı Spor Salonu’nda dosta güven düşmana korku salan mehteran gösterisinin ardından Kur’an tilavetiyle kahraman Mehmetçiklerimiz rahmetle anıldı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Yüreklerin tek olduğu günde dualar hep bir ağızdan okundu. Şehitleri Anma Programında kahraman Mehmetçiklerin canlarını korkusuzca ortaya koyup ‘Ölmek Var Dönmek Yok’ dedikleri kutsal mücadeleyi türküleriyle anlatan Esat Kabaklı Sincanlılara unutulmaz anlar yaşattı. “Çanakkale sadece bizim değil bütün ümmetin destanıdır” diyen Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ise anlattığı kıssalar ve hikayelerle salonda duygu dolu anlar yaşattı.

GÖSTERİLER BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Duaların bir an bile kesilmediği programda aminler Kahraman Mehmetçikler için yükseldi.Programda Çanakkale ruhu kum sanatıyla da pekişti. Ömer Faruk ’nin sıra dışı kum gösterisiyle akıllara kazınacak anlar yaşandı.Dünya’nın ilk ve tek Engelli Semazen Ekibi Umudun Kanatları ise Çanakkale özel gösterimiyle büyük beğeni topladı. Ayakta dakikalarca alkışlanan ekip, vatandaşların bam teline dokundu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Sincan Belediyesince ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, kompozisyon ve bilgi yarışmalarında dereceye girenler de gecede ödüllendirildi. Başarılı öğrencilere ödülleri; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan İlçe Başkanı Avukat Soner Arslanargun tarafından verildi.

“ÇANAKKALE BİR İMAN MESELESİDİR”

Çanakkale’nin öneminden bahseden Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük “Çanakkale ruhusadece bir imkân meselesi değildir. Çanakkale; CephedeSeyit Onbaşı’nın top mermisi, 15 Temmuz’da Ömer Halis Demir’in haine sıktığı kurşun ve Afrin’de Musa Özalkan’ın bıraktığı vasiyetidir. Yani Çanakkale bir imkân değil bir iman meselesidir” dedi.

“ÇANAKKALE ZAFERİ BİR MANİFESTODUR”

Tarihin ve kültürün aktarılmasında önemli çalışmalar yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Çanakkale Zaferi’nin sadece bir savaş olmadığının altını çizdi.Başkan Ercan “Çanakkale sadece bir savaş cephesi değildir. Çanakkale yeniden doğuşun bir olmanın diri olmanın ruhudur. Çanakkale yeniden millet olmanın destanıdır.Çanakkale bir ruh, bir manifesto, milli ruhumuzu ölümsüzleştiren bir belgedir.Çanakkale bir haykırış, bir destandır. Ölüme giden ölümsüzlerin destanıdır. Tıpkı Malazgirt gibi, tıpkı İstanbul’un Fethi gibi Varna gibi Kosova gibi Kut’ül Amare gibi… Tıpkı Sakarya gibi Dumlupınar gibi 15 Temmuz gibi Afrin gibi… Çanakkale ruhu dün olduğu gibi bugün de bizlerle. Ben bu duygularla başta Çanakkale olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Vatan, millet, istiklal, iman ve toprak için gövdesini siper eden Kahraman şehitlerimizden Allah razı olsun “diye konuştu.