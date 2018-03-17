ÇANAKKALE GEÇİLMEZ, TÜRK ULUSU BÖLÜNMEZ !!

Ebru Oğuzhan Yeter

Tamda İstiklal Marşımızın bestesinin tartışmaya açıldığı günlerde, bu gün 18 Mart, anlı şanlı Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümü.

Türk’ün en büyük zaferi Çanakkale, yüreğini titreten marş İstiklal marşı, bağımsızlık aşkını yüreklere kazıyan lideri, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.

Çanakkale destanı, 1.dünya savaşı’nın seyrini değiştirirken, tarihe ‘’Çanakkale Geçilmez’’ sözleriyle yazılan şanlı bir Türk destanıdır.

Çanakkale destanı, Türk analarının, Türk kadınlarının, erkeklerini cepheye gönderirken, ‘’önce vatan’’ diyen yüreklerinin sesidir.

Çanakkale destanı, Türk Milletinin, Türk askerinin Mustafa Kemal komutasında, Tam Bağımsızlık için verdiği en önemli mücadeledir.

Çanakkale’de savaşan hiç kimsenin, mezhebi, inancı, kökeni bu güne dek sorgulanmamıştır.

Çanakkale’de destan yazan Türk ordusu, merhametini, vicdanını, insanlık yanını tüm dünyaya göstermiştir.

Gelibolu’da, yan yana binlerce genç asker yatıyor. Her biri bu milletin yüreğinde taht kuran birer kahramandır.

Çanakkale, yokluk ve yoksulluk içinde kıvranan bir milletin, düşmana karşı top yekün mücadele edişinin şanlı zaferidir.

Çanakkale, cepheye koşarken asla geri dönmeyi düşünmeyen, isimsiz kahramanların en güzel eseridir.

Çanakkale, Türk Milletinin, Türk askerinin tüm dünyaya karşı tek yumruk olduğu, en güzel destandır.

Çanakkale, Türk Ulusunun, sadece Anadolu’da değil, dünyada ki şanını taçlandıran bir zaferdir.

Çanakkale, Tam Bağımsızlık temellerinin, Conkbayırı ve Anafartalar’da atıldığı, zaferdir.

Çanakkale, mazlum devletlere umut veren, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün liderliğinin, en önemli eserlerinden biridir.

Çanakkale, Seyit Ali Onbaşı gibi yürekli askerler sayesinde Türk Milleti’nin göz bebeğidir.

Çanakkale, ‘’Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’’ sözlerini dünyaya haykıran Türk’ün zaferidir.

Bir kez daha haykırıyoruz; Çanakkale Geçilmez, Türk Ulusu Bölünmez !!

Çanakkale zaferimizin 103. Yıl dönümünde, başta adını tarihe yazdıran, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve sen-ben demeden mücadeleye destek veren kahraman Türk Milleti’ni saygıyla anıyoruz.