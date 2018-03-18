Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, Kıbrıs, El bab Zaferleri Kut’lu; “Afrin Zaferi" Yüce Türk Milletine Armağan Olsun.!

Mahir Özel

Türk devletinin teminatı Türk milletinin güvencesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin basiretli bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli 12. olağan kurultay dolayısıyla yaptığı açıklamalarla Türk devletine yaşadığı hayati meseleleri için duruma ve geleceğe dair çok ciddi çözümler ve mesajlar vermiştir.. Ülkücü milliyetçi hareketin, bu kurultayla Türk devletinin teminatı, Türk milletinin güveni olduğu yeniden sarsılmaz bir şekilde ortaya konmuştur..

Tarihin en şanlı askeri operasyonlarından birisini yapan Türk Silahlı Kuvvetleri anlamlı ve muhteşem mesajı vererek "Afrin Zaferi"ni Türk'ün tarihine hediye etmiştir.

Kahraman Türk ordusu 18 Mart 2018 itibarıyla Afrin şehir merkezine girmiş ve Şanlı bayrağı göndere çekmiştir..

Öte yandan Afrin şehir merkezine Silahlı Kuvvetleri sokmayın diyerek bir anlamda bölücü örgütün hayallerini ve isteklerini yansıtan siyasiler de Türk milletinin şaşmaz hafızasında ve aklında silinmez izler bırakmışlardır..

Bölgemiz de ve dünya genelinde göreve gelişinden beri akıl dışı uygulamalara dünya politikasında tüm karışıklıklarına imza atan abd başkanı Donald Trump son atamalarla yeni bir savaş kabinesi kurmakta olduğu mesajını vermektedir.

Kudüs'te kurguladığı çapsız, hesapsız, mantıksız politikayla bin yıllık kapanmış yaraları yeniden kanatan Donald Trump, kuzey Suriye'de oluşturduğu 20'nin üzerinde üs ve binlerce tır silahla, Türkiye’ye karşı yeni cepheler, Amerikan silah sanayine yeni alanlar, yeni satış noktaları oluşturmakla meşguldür.

Türkiye'ye karşı malum politikalar üretmekle tanınan Amerikan derin devleti'nin adamı olarak da bilinen yeni dışişleri bakanı, görünen o ki dünya politikasında karanlık bir geleceğe göz kırpmaktadır.

Yine görünen o ki Amerika'nın kirli planı yakın gelecekte hemen her sahada adım adım sahneye konulacaktır. Temenni etmeyiz ancak önümüzde yıllarda ki hiç de kısa olmayan kaos dönemi Ortadoğunun tüm ülkelerini beklemektedir..

Ancak dost işitsin- düşman şunu iyi bilsin ve asla unutmasın. Binlerce yıllık Türk’ün ata sözü; “avcı ne kadar al bilse de, kurt’un da o kadar yol bildiğini.”söyler..

Amerika devletinin 240 yıllık devlet tarihi kadar, bizim projesini unuttuğumuz devletler, hazırlık sınıfları sayılan beyliklerimiz mevcuttur..

Başlattığı El-bab, Afrin ve Mebriç Zeytindalı operasyonu ve planları ile Ortadoğu coğrafyasında barış yanlısı ağırlığını, dost düşman her cenaha gösteren Türk Devleti, her türlü düşman dayatmasına karşın milletler arası hukuktan aldığı meşru müdafaa hakkını kullanarak, vatan savunmasını en üst seviyede yapma azmindedir.

Ankara’ yı savunmanın Afrin’de, Kandil’de, Kerkük’te mevzi tutmakla başladığını bilen Mehmetcik Türkün yiğit evlatları, bu günler de şanlı Türk tarihini yeniden inşa etme, yeni Çanakkaleler, Sakarya zaferlerini tarihine armağan etme dönemindedir.. Afrin Zaferi bunun sonucudur.

”Afrin Zaferi” Asil Türk Milletine armağan olsun..

”Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,

Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur.”

Rabb’in izniyle Mehmetcik; imanı gibi bükülmez kolu, itikadı gibi keskin kılıcı ile kızıl elmanın yolcusu, yeni zaferlerin müjdecisidir..

Uğrunda kara toprağa bir gül gibi düşerek vatan yapan şehitlerimizi, şühedayı; Halaskâr Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını dualarla minnetlerimiz ve şükranlarımızla anıyoruz..

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,

Anadolu başlar, vatan olmaya...

Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!

En güzel marşını vurmadan mehter

Ya Allah... Bismillah... Allahu ekber..

Haydi Membriç’e, Kandil’e, Kızılelmaya..!

Yüce Yaradan Mehmetçiğin yâr ve yardımcısı olsun.

Saygılar sunuyorum.