ÇANAKKALE SAVAŞLARI ŞEREFİMİZDİR

Mevlüt Mürsel Uzun

Çanakkale Savaşlarıyla ilgili üst üste iki yazı yazmamın elbette ki bir sebebi olsa gerek. Yakınlarını bu savaşta kaybetmiş olan birinin bir değil, on kere yaza yeri vardır. Çanakkale savaşlarının tarihin akışını değiştirmiş olması nedeniyle önemi odluca büyüktür. Çanakkale savaşları Türk Milleti’nin külünden yeniden doğduğu bir savaştır. Aynı zamanda kendilerini yenilmez sanan mağrur düşmanların hezimete uğratıldığı bir savaştır. Tarihçi olmasam da tarihi akışından söz etmek elbette ki hakkımdır. Yazımın içeriğini savaş sırasında yaşanan acı tatlı hatıralarla milli duygular oluşturmaktadır.

Çanakkale savaşları köyünden kentinden ölüme gülerek gidenlerin ve Kayseri Lisesinde öğrenci iken okullarını bırakıp, gönüllü gidenlerin katıldığı bir savaştır.

Çanakkale savaşları Türk’ün Balkan yenilgisinden sonra bir daha kendine gelemez dendiği sırada ayağa kalkarak bütün dünyayı hayrete düşürüp, düşmanı yendiği bir varoluş destanıdır. Büyük Türk Milleti Çanakkale savaşlarında kadınlı-erkekli düşmanlara meydan okuyarak şu haykırış da bulunmuştur:

“Dur yolcu bilmeden gelip bastığın

Bu topraklar, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.”

İngiliz hükümeti Çanakkale savaşlarını başlatmak için yola çıkmadan önce hazırladığı savaş planına göre beş saat içinde Çanakkale Boğazını geçerek Osmanlı Devletini teslim almayı hedeflemişti.

Müttefik Ordular Başkomutanı General Hamilton “ Harekatımız Türkler üzerinde tam öldürücü şekilde olacaktır.” Sözleri ne derece kendilerine güvendiklerini gösteriyordu. Oysa Çanakkale savaşları İngilizler ve Fransızlar için hezimete uğradıkları bir savaş olmuştur. Nitekim yenilgiyi tadan Hamilton: “ Evet, insan ruhunu yenmek mümkün olmuyor Dünyada hiçbir ordu bu kadar sürekli ayakta kalamaz…Son derece hırpalanmış Türkleri koruyan Allah’larından ayırmak için başka ne yapılabilir.” Sözleri yenilginin ifadesini teşkil ediyordu.

Tarihin her döneminde Türk Mehmetçiğini vatanından, bayrağından ve Allah’ına karşı olan sarsılmaz inancından ayırmak asla mümkün değildi. Nasıl ki dün Çanakkale savaşlarını bu inançla kazanmışsa, bugün de Allah’ın izniyle bu inançla Afrin’i Zeytin Dalı Harekatıyla ele geçirecektir…