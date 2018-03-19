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Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü anma programı düzenledi

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Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü anma programı düzenledi
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla kahraman şehitlerimizi anma programı düzenledi.

İlk olarak Beypazarı Şehit Mezarlığında başlayan etkinlikle kahraman şehitlerimiz mezarlarına karanfiller bırakılarak anıldı. İstiklal marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezinde devam eden anma programda, ilçemizde eğitim gören lise öğrencileri tarafından hazırlanan seğmen gösterileri, oratoryo ve tiyatro gösterileri sahnelenerek o dönemde yaşanan kahramanlık hikayeleri yeniden canlandırıldı.

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