Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümünü Kutlu Olsun

Zekiye Bacaksız

Bugün Ulusumuzun emperyalizme karşı savaşında gücünü bütün dünyaya gösterdiği kahramanlıkla dolu 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü.

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal 3 Mayıs 1915 saat 19.00’da kuvvetlerine verdiği emirde şöyle der: “Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar yoksun kalmasına neden olacağını hepinize hatırlatırım.” Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından tam 103 yıl önce söylenen bu sözler bir ulusun geleceğini tayin etmiştir.

Emperyalist devletlere karşı bağımsızlık savaşının temelleri Çanakkale’de atılmıştır. Çanakkale savaşları ve kazanılan zaferler; ulus bilincini ortaya çıkarmıştır. Mustafa Kemal’in cesareti, kararlılığı, askeri dehası ve önderliği ile Türk ulusu, ezilen milletlere emperyalizmin yenilebileceğini göstermiştir. Çanakkale Zaferi; milletin egemenlik ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk ulusunun neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ü dışlayarak Çanakkale Zaferini “uhrevi” zemine çekmek isteyenler amacına asla ulaşamayacaktır. Emperyalizm ve sömürgeciliğe karşı Çanakkale’de yazılan bağımsızlık destanını yaşatmak ve tarihsel gerçekler ışığında gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Gerici zihniyetin “18 Mart koca bir yalandır” açıklamalarına inat şanlı tarihimizi anlatmaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Genel Sağlık-İş olarak başta ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar için canlarını veren şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, Çanakkale muharebeleri süresince cephede ve gerisinde 110.220 yaralı ve 70.939 hastayı tedavi ederek aynı zamanda ordumuzda önemli bulaşıcı bir hastalık çıkmasına mahal vermeyerek sağlık hizmetlerini omuzlayanları minnetle anıyoruz.