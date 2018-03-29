  • BIST 114.164
  • Altın 170,474
  • Dolar 4,0033
  • Euro 4,9261
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 9 °C

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, başlangıçta 9 bölgeyi kapsayacak “Başkanla Yüz Yüze” mahalle toplantılarına başlıyor

»
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, başlangıçta 9 bölgeyi kapsayacak “Başkanla Yüz Yüze” mahalle toplantılarına başlıyor
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mahalle toplantılarıyla Çankayalılara hizmet ve projelerini anlatacak, onların da taleplerini dinleyecek.

Ramazan ayı başlamadan tüm bölgeleri ziyaret edecek Çankaya Belediesi Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşlarla bir araya gelerek belediye çalışmalarını anlatacak, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini bizzat alacak.

 

Mart ayının son günü başlayacak ve 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek bölge toplantıları kapsamında ilk buluşma Dikmen bölgesinde gerçekleşecek. Dikmen Caddesi üzerinde 31 Mart saat 13.00’te Leylaa Düğün Salonu’nda yapılacak toplantı; Ata, Huzur, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Aydınlar, Harbiye, Öveçler, Aşağı Öveçler, Yukarı Öveçler ve Sokullu Mehmet Paşa Mahallelerini kapsayacak.

 

Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen’in “Başkanla Yüz Yüze” mahalle toplantıları Esat, Seyranbağları, Gaziosmanpaşa, Yıldız, Oran, 100. Yıl, Çayyolu, Dikmen, Cebeci, Bahçelievler, Emek, Ayrancı bölgeleri ile devam edecek.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Evleri’nde yaklaşık 2 bin 500 kişi yabancı dil eğitimi alıyor22 Mart 2018 Perşembe 12:19
  • Başkan Taşdelen, Zabıta Müdürlüğü’nün başarılı çalışanlarıyla bir araya geldi22 Mart 2018 Perşembe 12:16
  • Atatürk Kültür Merkezi Çankaya'da yükseliyor21 Mart 2018 Çarşamba 10:23
  • Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü milli sporcuları, Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmalarında gurur yaşattı20 Mart 2018 Salı 11:44
  • Çankaya Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi “Sağlıklı Gülümseyin” sloganıyla yetişkin vatandaşlara ağız ve diş sağlığı alanında sunum yapıyor19 Mart 2018 Pazartesi 10:14
  • Çankaya'da çocuklar, “iyi ve kötü dokunma”nın ne olduğunu oyunlarla öğrendiler19 Mart 2018 Pazartesi 10:11
  • Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi ilçe genelinde çalışmalarına hız verdi17 Mart 2018 Cumartesi 12:58
  • Çankaya Belediyesi Engelli Hizmet Birimi Sosyal Hizmet Uzmanları çocuklara engelsiz hayatla ilgili bilgi verdi17 Mart 2018 Cumartesi 12:53
  • Çankaya Belediyesi, 28 Nisan’da Esat Pazaryeri’nin açılışını yapacak16 Mart 2018 Cuma 11:04
  • Çöpten çıkan kütüphaneyi, Çankaya Belediyesi Barış Kreşi öğrencileri ziyaret etti16 Mart 2018 Cuma 10:56
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim