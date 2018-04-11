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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’nın Sağlık Haritasını ve Çankaya Kent Sağlığı 2019-2023 Gelişim Planı’nı açıkladı

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’nın Sağlık Haritasını ve Çankaya Kent Sağlığı 2019-2023 Gelişim Planı’nı açıkladı
Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi Hizmet Binasında düzenlenen toplantıda, yaptığı konuşmada, hazırlanan verilerle çok daha bilimsel bir biçimde çalışabileceklerini bildirdi.

Başkan Taşdelen, “Çankaya’da yaşayan yurttaşlarımızın yaşından cinsiyetine, hastalıklarından eğitim durumlarına, kültür ve sanat faaliyetlerine katılmalarından göç olgusuna kadar hemen hemen her alanda çok ciddi bir bilgi birikimini sınıflamış bulunuyoruz” dedi.

Söz konusu verilerin çalışmaları için temel oluşturacağını vurgulayan Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, “Bu çalışma bize hangi sorunların daha öncelikli olduğunu göstermektedir. Her yerel yönetimin ve kamu kurumunun bilimsel temelde çalışması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Çankaya Belediyesinin Türkiye’de kent verileri üzerinden strateji belirleyen ilk belediye olduğunu ifade eden Taşdelen, hazırlanan çalışma ile Cumhuriyetin 100. Yılında, Dünya Sağlık Örgütü’nün 7. fazına da hazırlanmış durumda olduklarını belirtti.

 

“BÜTÜN KESİMLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

1994 yılında başlayan Sağlıklı Kentler Birliği çalışmalarının büyük bir kapsama ulaştığını vurgulayan Taşdelen, şunları söyledi:

“Ankara nüfusunun yüzde 17’sinin yaşadığı, en yoğun yaş aralığının 20-24 olduğu, yüzde 98’lik bir okur yazarlık oranının bulunduğu, yoksulluğun yüzde 5’in altında seyrettiği Çankaya’da bütün kesimler için çalışıyor, özel projeler üretiyoruz. Kreşler, baharevleri, kadın sığınma evi, danışma merkezleri, evde bakım ve sağlık hizmeti gibi pek çok çalışmamızın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği alanında, 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' hazırladık, iklim ve çevre alanında 'Başkanlar Sözleşmesi'ni imzaladık, 2020 hedeflerini içeren Sürdürülebilir Enerji Eylem Planını hazırladık. Atıklarımızı geri kazanıyoruz, parklarımızda yağmur hasadı projesini uyguluyoruz.”

Toplantıda söz alan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliğinden Dr. Bahadır Sucaklı da “Belediye Başkanı sağlıkçı olmadığı halde sağlık alanına bu denli hakim olmasının memnuniyet verici”  olduğunu ifade ederek, yerel yönetimlerin sağlık alanındaki çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar ise Çankaya Belediyesinin sağlıklı kent çalışmalarından ilham aldıklarını belirtti.

 

SAĞLIK KART’IN 1. YILINDA YENİ PROTOKOL

Toplantıda, özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirimler sağlayan ve bugüne kadar 50 bin kişiye dağıtılan Sağlık Kart uygulamasının Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi, Lokman Hekim Akay, Ortadoğu Damla Tıp Merkezi temsilcileriyle de indirim protokolü imzalandı. Sağlık Kart’ın 1. Yılında özel sağlık kuruluşları ile yapılan indirim protokolünde hastane sayış 38’e yükseldi.

Çankaya Belediyesi CHP Meclis Grup Başkan Vekili Bülent Ateşoğulları ve Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıya, Hacettepe, Gazi ve Başkent Üniversitelerinden akademisyenler, il ve ilçe sağlık müdürlükleri temsilcilikleri de katıldı.

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