Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Oya Akın Yıldız Koleji Duvar Gazetesi’ni hazırlayan minik gazetecileri konuk etti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Oya Akın Yıldız Koleji Duvar Gazetesi’ni hazırlayan öğrencileri makamında ağırladı.

Belediyenin ilçe sınırları içerisindeki pek çok faaliyetini takip ettikleri anlaşılan minik gazeteciler, Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen’e çocuklara yönelik hizmetler ve kültürel etkinlikler için teşekkür etti.

Oya Akın Yıldız Koleji Gazetecilik Kulübü öğrencilerini makamında ağırlayan Başkan Taşdelen, minik öğrencilere belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Okul çevresinde ve oturdukları semtlerde yapılan çalışmaları yakından gördüklerini dile getiren çocuklar daha fazla park istedi. Duvarda asılı bulunan Çankaya imar haritasını gösteren Taşdelen, “Yeşil olarak işaretlenmiş bölgeler, park alanlarımız, bunların bir kısmını tamamlayıp sizlere sunduk. Şimdi sırada yeni park alanlarımız, spor alanlarımız, yüzme havuzlarımız ve kültür sanat merkezlerimiz olacak” dedi.

Taşdelen, duvar gazetesi için de röportaj yapan öğrencilere birer dolmakalem ve Çankaya Belediyesi yayınlarından oluşan bir set armağan etti.