Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şimdi de vatandaşla bir araya geliyor

Vatandaşlara belediyenin hizmetlerinin ve projelerinin anlatıldığı, taleplerin, sorunların dinlendiği “Başkanla Yüz Yüze” toplantılarının ikincisi 100. Yıl, Çiğdem, Çukurambar mahallelilerinin katılımıyla 100. Yıl Çankaya Evi’nde gerçekleşti.

Geride bıraktığı dört yıl içerisinde Çankaya ’nın tarihindeki en büyük yatırım programını hayata geçiren Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, şimdi de vatandaşla bir araya geliyor.

Vatandaşlara belediyenin hizmetlerinin ve projelerinin anlatıldığı ve taleplerin, sorunların dinlendiği “Başkanla Yüz Yüze” toplantılarının ikincisi 100. Yıl, Çiğdem, Çukurambar mahallelilerinin katılımıyla 100. Yıl Çankaya Evi ’nde gerçekleşti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya CHP Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya ve Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.

“ELİMİZİN UCUYLA İŞ YAPMADIK”

Göreve geldiği günden bu yana 4 yıllık süreçte Çankaya’da gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Alper Taşdelen, genel iktidara giden yolun yerelden geçtiğini hatırlatarak belediyelere çok iş düştüğünü söyledi. Taşdelen, “Biz belediyeciliği farklı bir felsefe ile yaptık, elimizin ucuyla iş yapmadık. Geçici çözümler değil, kalıcı çözümler ürettik. Kentimize değer kattık” dedi. Geniş bir alana sahip Çankaya’nın birçok yerinde belediyenin farklı yatırımlarının hayata geçtiğini aktaran Taşdelen, hizmetleri kısaca şöyle sıraladı: “3 kültür merkezi, 7 yeni kreş, 14 Çankaya Evi, 54 yeni park hizmete açtık. 1200 taksici esnafımızın kullandığı 80 taksi durağı yaptık. 96 eski parkımızı revize ettik.”

Çankayalının hayatına doğrudan dokunan projeler ürettiklerini dile getiren Taşdelen, ihtiyaç sahibi vatandaşlara “Çankaya Halk Kart” uygulaması ile 300 TL destek olduklarını ayrıca tüm Çankayalıların faydalanacağı “Sağlık Kart” uygulaması ile de özel hastanelerde indirim imkanı sağlandığını aktardı.

UMUT İSTEDİ, TAŞDELEN HALLETTİ

Taşdelen’in konuşmasının ardından söz alan vatandaşlar talep, istek ve önerilerini dile getirirken, toplantının şanslısı ise talebi anında gerçekleşen 17 yaşındaki Uğur Akbulut oldu. Açıldığı günden bu yana 100. Yıl Çankaya Evi Kütüphanesini kullandığını dile getiren Akbulut, “Keşke bir oda daha kütüphane için ayırabilseniz” dedi. Başkan Taşdelen ise 100. Yıl Çankaya Evi’nin en geniş alanını kütüphane yapma sözü verdi. Taşdelen, “Yeter ki sizler okuyun, en güzel yerleri, en iyi hizmetleri hak ediyorsunuz. Biz Çankaya’da 181 okulumuzun tadilatını gerçekleştirdik. Çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi burada eğitim de ona layık biçimde olmalı” ifadelerini kullandı.

“AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN”

Mahallelinin taleplerini ve önerilerini tek tek dinleyen Taşdelen, sorunların çözümlerine ilişkin talimatları da verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda söz alan ve Çankaya Belediyesinin okuma yazma kursunda okumayı öğrendiğini belirten Seniye Öksüz, yazdığı mektubunu heyecanla okudu. Öksüz, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yaptığınız her hizmeti görüyoruz, yaşıyoruz, hayatlarımızda hissediyoruz” dedi.