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Çankaya Belediyesi, 15 bin aileye gıda paketi dağıtacak

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Çankaya Belediyesi, 15 bin aileye gıda paketi dağıtacak
Çankaya Belediyesi, sosyal demokrat belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Belediye 1 Ağustos tarihi itibariyle Çankaya’da ikamet eden ailelere gıda paketi dağıtacak.

Ankara dışına çıkamayanlara kültür gezileri ile Ankara’da kalanların yaz tatilini keyifli geçirmesini sağlamak için açık hava sinema günleri, yaz spor okulu, Çankaya Evlerinde kurslar gibi çeşitli etkinlikler düzenleyen Çankaya Belediyesi, nakdi ve ayni yardımlarını da sürdürüyor. Çankaya Halk Kart ile yüzlerce aileye nakdi destek veren, özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart ve bu kapsamda ücretsiz sünnet imkanı sunan Çankaya Belediyesi, 15 bin aileye gıda paketi dağıtacak.

 

HERKESE EŞİT HİZMET

Günümüz ekonomik koşullarında vatandaşların geçim güçlüğü çektiğini ve bu durumu az da olsa giderecek destekte bulunmayı amaçladıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bakliyat, un, yağ, şeker, kahvaltılık gibi temel ihtiyaçları kapsayan gıda paketinden yararlanmak isteyenlerin Çankaya Belediyesine müracaat etmelerini söyledi. Her ay 3 bin gıda kolisi dağıtacaklarını belirten Başkan Taşdelen, “Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Çankaya’da ikamet etmelerinin yanı sıra fakirlik belgesi beyan etmeleri yeterli oluyor. Arkadaşlarımız, gıda ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak bu paketin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için titiz bir çalışma yürütüyor. Muhtarlarımızdan da destek aldığımız bu hizmetimize Ağustos başından itibaren başlıyoruz. Çankaya Belediyesi olarak her inançtan, her düşünceden yurttaşımıza eşit hizmet götürmeye özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.   

 

BAŞVURU MUHTARLIK YA DA BELEDİYEYE

Gıda paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, fakirlik ilmühaberi ile bağlı bulundukları muhtarlıklara ya da Mithatpaşa Caddesi numara 52’de bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi Halk Kart Ofisine başvuruda bulunabilirler.

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