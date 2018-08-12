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Çankaya Belediyesi, 2018 yılının ilk 7 ayında 1142 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını sağladı

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Çankaya Belediyesi, 2018 yılının ilk 7 ayında 1142 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını sağladı
Sokak hayvanlarının popülasyonunu dengelemek için kısırlaştırma çalışmalarına önem veren Çankaya Belediyesi, 2018 yılının ilk 7 ayında bin 142 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını sağladı.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanı popülasyonunu dengede tutmak için kısırlaştırma çalışmalarına özel önem veriyor. Belediye, 2018 yılının ilk 7 ayında bin 142 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını sağladı. Çankaya Belediyesi hayvanların daha ağrısız ve kısa sürede kısırlaştırılmasına olanak sağlayan laparoskopik yöntemi de kullanıyor. 11 veteriner hekim ve 2 veteriner teknikeri ile hizmet veren barınakta hem geleneksel yöntem hem de laparoskopik yöntem ile kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor.

Hizmetlerinde birçok alanda ilkleri deneyen Çankaya Belediyesi, laparoskopik yöntemi de Türkiye’de uygulayan ilk belediye. Hayvanların daha ağrısız bir şekilde operasyon geçirmesine olanak sağlayan bu yöntemde iyileşme süresi de geleneksel yönteme göre oldukça kısa sürede gerçekleşiyor.

Hayvanların insan gibi ebeveyn duygusunun olmadığını aktaran Çankaya Belediyesinin uzman veteriner hekimleri, kısırlaştırmanın özellikle sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmesi için gerekli olduğunu ifade etti.

6 YILDA 531 BİN 441 SAYISINA ULAŞABİLİYOR

Yılda ortalama 8 yavruya sahip olabilen bir dişi köpeğin yavrular arasında hiç ölüm olmadığı takdirde 6 yılın sonunda 531 bin 441 köpek nüfusuna dönüşebildiği bilgisini paylaşan yetkililer, kısırlaştırmanın bu anlamda öneminin bir kez daha altını çizdi.  

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