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Çankaya Belediyesi, 24 Haziran seçiminde engelli ve yaşlı vatandaşları sandıklara taşıyacak

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Çankaya Belediyesi, 24 Haziran seçiminde engelli ve yaşlı vatandaşları sandıklara taşıyacak
Çankaya Belediyesi, 24 Haziran seçiminde demokratik haklarını kullanmak istediği halde ulaşım güçlüğü yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşları sandıklara taşıyacak.

Çankaya Belediyesi, 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için tüm araçlarını kullanıma sundu. Belediye, demokratik haklarını kullanmak istediği halde ulaşım güçlüğü çeken engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinden alarak sandıklara taşımasının ardından tekrar evlerine bırakacak.

 

RANDEVU ALMAYI UNUTMAYIN

Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen Çankayalıların, Çankaya Belediyesi otoparkını (432 24 03 / 432 20 99) 23 Haziran 2018 tarihine kadar arayarak kayıt yaptırması yeterli olacak.

Kayıt yaptıramamış engelli ve yaşlı vatandaşlar da, 24 Haziran Pazar günü söz konusu telefona başvurmaları durumunda, araçların yoğunluğuna göre taşınabilecek.

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