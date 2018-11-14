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Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” öncesinde kadınlara, yalnız olmadıklarını bir kez daha hatırlattı

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Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” öncesinde kadınlara, yalnız olmadıklarını bir kez daha hatırlattı
Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” öncesinde kadınlara, yalnız olmadıklarını bir kez daha hatırlattı.

Şiddete uğrayan, uğrama riski olan, yasal haklarını öğrenmek isteyen, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınlar, belediyenin Kadın Danışma Merkezi’ne 458 89 00 / 1154 numaralı telefonundan ulaşabiliyor. Dileyen kadınlar, belediyenin Başkanlık Binası’nda bulunan merkeze gelerek yüz yüze danışmanlık hizmeti de alabiliyor.

İhtiyacı olan kadınları, Kadın Sığınmaevi’ne, Ankara Barosu Gelincik Merkezi’ne ve Adli Yardım Barosu’na yönlendiren merkez, kadınlara istihdam sağlayabilmek amacıyla belediyenin düzenlediği kurslara ilişkin de bilgilendiriyor.

 

“ŞİDDETİN OLMADIĞI BİR YAŞAM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şiddetin olmadığı bir yaşam için çalıştıklarını vurgulayarak, “Ancak şiddete uğrayan ve uğrama riski olan kadınlara hukuki ve sosyal destek veriyoruz. Kadın Sığınmaevimize yerleşen kadınlarımızın meslek sahibi olarak istihdama katılmalarını, güçlenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Kadınlara ve onlarla birlikte kalan çocuklarına, konser, sergi, gezi, tiyatro gibi sosyal etkinlikler de düzenlediklerini belirten Taşdelen, çocuklara yönelik bakım ve eğitim desteği de sağladıklarını ifade etti.

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