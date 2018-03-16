Çankaya Belediyesi, 28 Nisan’da Esat Pazaryeri’nin açılışını yapacak

Çankaya Belediyesi 201 yılında da yeni yatırımlara imza atmaya devam ediyor.
Pazaryerlerini haftanın her günü kullanılabilen kent meydanlarına dönüştürme çalışmaları yapan Çankaya Belediyesi, 100. Yıl Pazaryeri’ni de geçtiğimiz yıl Nisan ayında hizmete açmıştı. Cebeci Pazaryeri ile Aşıkpaşa Pazaryerlerini de yeniden düzenleyerek çocukların ve gençlerin oyun oynayabileceği, spor yapabileceği alanlara dönüştüren Belediye pazaryerlerinin sosyal aktiviteler yapılabilecek alanlar olmasını sağlıyor. 2017 Eylül ayında Öveçler Huzur Pazaryeri’nin de yeniden yapmak için temelini atan Çankaya Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.
Esat Pazaryeri’nde çalışmalarına hız veren Belediye Nisan sonunda açılışı yapmış olacak. Toplam 5116 m² arsa alanına sahip Esat Kapalı Pazaryeri'nde, 360 m²’lik Belediye Hizmet Birimi de vatandaşlara hizmet verecek. Çocuklara oyun alanı da kazandıracak Pazaryeri, nefes alma ve dinlenme alanlarına sahip olacak.
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