Çankaya Belediyesi, 4 yıllık çalışmaları boyunca kadınların yanında yer aldı

Mor Bayrak sahibi ilk yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, şiddete uğrayan, yasal haklarını öğrenmek isteyen, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bin 252 kadına destek verdi. 183 kadın ve 175 çocuğun da sığınmaevinde kalmasını sağladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla yerel yönetimlere rol model olan Çankaya Belediyesi , son 4 yılda, şiddete uğrayan, yasal haklarını öğrenmek isteyen, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bin 252 kadın a destek verdi.

Çankaya Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi (458 89 00 / 1154) aracılığıyla verdiği desteğin yanı sıra 183 kadın ve 175 çocuğun da sığınmaevinde kalmasını sağladı. Kadın sığınmaevinde kalan kadın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olan Merkez, sığınmaevinde kalan çocuklar için sosyal organizasyonların yanı sıra sığınmaevi elişi atölyesinde kullanılmak üzere kumaş ve dikiş makinesi bağışı sağladı.

EL EMEĞİ STANTLARI

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla Mor Bayrak sahibi olan Çankaya Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı kapsamında “Eğitim”, “İstihdam”, “Şiddet”, “Sağlık”, “Katılım” ve “Kentsel Hizmetler” başlıklarından oluşan “Yerel Eşitlik Eylem Planı” hazırladı. Çalışmalarını plan çerçevesinde sürdüren Çankaya Belediyesi, kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde 300 kadının el emeği stantları açmasını sağladı.

EŞİTLİK EĞİTİMLERİ

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Sağlık”, “Sinemada Kadın Temsilleri”, “Hak Okur Yazarlığı”, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Prensipleri”, “Ayrımcılık”, “Baba Destek Programı”, “Şiddet”, “Kadının İnsan Hakları” gibi başlıklarla eğitimler ve atölye çalışmaları düzenleyen Çankaya Belediyesi, 974 kadının yanı sıra, 743 erkeğe de ulaştı.

Tiyatro oyunları, konserler, film gösterimleri, kadın yazarlar haftası gibi etkinliklerle 3 bin 807 sanatseveri buluşturan Çankaya Belediyesi, 9 mahallede düzenlediği 6 farklı toplantıyla da 296 kadın katılımcının talep ve görüşlerini dinledi.