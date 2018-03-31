Çankaya Belediyesi, 6. Sınıf öğrencilerini ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ne götürerek bilimle buluşturdu

Çocuklara yönelik bilim gezilerine devam eden Çankaya Belediyesi, Aziz Altıpınar Ortaokulu’nun 6. Sınıf öğrencilerini ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ne götürerek bilimle buluşturdu.

Çankaya Belediyesi , çocukları bilimle buluşturmaya devam ediyor. Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan Bilim ve Teknoloji Evi ’nde çok sayıda öğrenciye son teknolojiler hakkında eğitim vererek uygulama imkanı sunan Çankaya Belediyesi, ilçedeki okullardan öğrencileri de bilim müzesine götürüyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİ DOLU BİR GÜN

Bilim gezileri kapsamında Aziz Altıpınar Ortaokulu 6. Sınıf öğrencilerini ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi ’ne götüren Çankaya Belediyesi, çocukları bilimin birçok farklı yönü ile buluşturdu.

Selçuklulardan Hititlere ve Atatürk dönemine kadar farklı tarihsel dönemlerde insanların yaşamları hakkında bilgiler veren evlerden, sağlık amaçlı kullanılan aletlere, kullanılan ev eşyalarından tarımsal makinelere kadar birçok bilimsel gelişmeyi bir arada görme imkanı bulan çocuklar keyifli ve verimli bir gün geçirdi.

Uygulamalı Bilim Merkezi olarak hazırlanan bölümde bilimsel çalışmaların nasıl oluşturulduğunu görme imkanı da bulan çocuklar en çok askeriyede kullanılmış savaş uçakları ile eski trenlere ilgi gösterdi.

Bilim ve Teknoloji Müzesi keyfini doya doya yaşayan çocuklar, daha sonra Çankaya Belediyesinin ikramları ile beraberce yemek yediler.