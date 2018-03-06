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Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” protokolünü imzalamaya hazırlanıyor

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Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” protokolünü imzalamaya hazırlanıyor
Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk mor bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” protokolünü imzalamaya hazırlanıyor.

Kurumsal işbirliği protokolü, “Eşit Haklar, Farklı İhtiyaçlar: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kentler” Projesi kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Nuray Karaoğlu tarafından imza altına alınacak.

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin yapılmasıyla, kadınlara, erkeklere, çocuklara, yaşlılara ayrılan kaynak ile hizmet dengesini sağlamak ve cinsiyet eşitsizliğini gidermek amaçlanıyor.

 

MESLEK İÇİ BÜTÇELEME EĞİTİMİ

Protokolle birlikte, Çankaya Belediyesi müdürlükleri bünyesinde bütçe ve harcamalardan sorumlu personele “Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” başlıklı zorunlu meslek içi eğitim verilecek.

Alanında uzman üyeler tarafından oluşturulacak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Komitesi” de belediye politikalarını, hizmetlerini analiz edecek. Belediye harcamaları toplumsal cinsiyet eşitliği odağında değerlendirilerek izleme raporu hazırlanacak.

Taraflarca feshedilmediği sürece yürürlükte kalacak protokol kapsamında, Çankaya Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planının oluşturulmasında, toplumsal cinsiyet eşitliğini stratejik amaç olarak belirleyen ve yerelin ihtiyaçlarına dair haritalandırmayı da içeren tavsiye metni hazırlanacak.

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