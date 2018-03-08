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Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir dizi etkinlikle kutladı

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Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir dizi etkinlikle kutladı
Çankaya Belediyesi’nin bu yıl “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” olarak 19 Şubat’ta başlattığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, Yılmaz Güney Sahnesi’nde kadın sanatçıları sanatseverlerle buluşturdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir dizi etkinlikle kutlayan Çankaya Belediyesi, 5 Mart’ta “Aşk Ölsün” oyunu ile başlattığı haftaya Suzan Kardeş’in Balkan ezgilerini yorumladığı müzik dinletisi ve Aydan Şener’in “Sevgilime Göz Kulak Ol” adlı tiyatro eserini Ankaralılarla buluşturdu. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde izleyici ile buluşan oyunlar ve dinleti sanatseverlerden tam not aldı.

Sinema, tiyatro, reklam, fotoğraf çekimleri, klipler ve sahne çalışmalarında ünlü sanatçılarla makyöz olarak görev alan Suzan Kardeş, Balkan ve Türk ezgilerinden oluşan konserinde Yılmaz Güney Sahnesi’ne gelen sanatseverlere güzel bir gece yaşattı.

Bir Haldun Dormen komedisi olan “Sevgilime Göz Kulak Ol” oyunu da Yılmaz Güney Sahnesini dolduran tiyatro severlerden büyük alkış aldı. 1900’lerin başında; aşkın, eğlencenin ve keyfin başkenti Paris’te, güzel, çapkın bir kadın olan Amelie’nin ve hayranlarının öyküsünün anlatıldığı eserde Aydan Şener, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu gibi birçok usta oyuncu sahne aldı. Haldun Dormen’in sahneye koyduğu oyun klasik besteci Jaques Offenbach’ın coşkulu Paris ezgileri ile süslendi.

Eşitlik ve Farkındalık ayı başlatarak Dünya Kadınlar Günü öncesinde de eğitimler, film gösterimleri ve panelleri ilçe sakinleriyle buluşturan Çankaya Belediyesi, haftayı 8 Mart’ta “Can Kırıkları” oyunu ve 9 Mart’ta yorumcu Yasemin Göksu’yu ağırlayarak tamamlayacak.

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