  • BIST 116.859
  • Altın 161,892
  • Dolar 3,8162
  • Euro 4,7035
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C

Çankaya Belediyesi, 8 Mart haftasında pek çok etkinliği ücretsiz olarak kadınlarla buluşturuyor

»
Çankaya Belediyesi, 8 Mart haftasında pek çok etkinliği ücretsiz olarak kadınlarla buluşturuyor
8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı başlatan Çankaya Belediyesi, 8 Mart haftasında Suzan Kardeş konserinden, “Can Kırıkları” tiyatro oyununa kadar pek çok etkinliği ücretsiz olarak kadınlarla buluşturuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk mor bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında bir dizi tiyatro oyunu ve konseri kadınlarla buluşturuyor. “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarının yanı sıra izleyicilerle buluşacak oyun ve konserler de ücretsiz.

Tamamı Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde 19.30’da başlayacak etkinliklerin ilki 5 Mart’ta “Aşk Ölsün” isimli tiyatro oyunu olacak. Murat İpek’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği ve Günay Karacaoğlu’nun oynadığı oyunla, bir kadının, sevmek ve sevilmek üzerine kurgulanmış trajikomik hayat hikayesi izlenecek.

 

KARDEŞ’TEN BALKAN TÜRKÜLERİ

Etkinlikler kapsamında, 6 Mart’ta Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş’in vereceği konserin ardından 7 Mart’ta, Haldun Dormen’in sahnelediği, oyuncuları arasında Aydan Şener’in yer aldığı iki perdelik komedi “Sevgilime Göz Kulak Ol” izleyicisiyle buluşacak. 8 Mart’ta Şirin Aktemur’un yazdığı, Murat Atak’ın yönettiği “Can Kırıkları” ile beş kadın oyuncunun kendi hayat hikayelerinden yola çıkarak kurguladığı oyun sahnelenecek.

Haftanın son etkinliği ise 9 Mart’ta halk müziği sanatçısı Yasemin Göksu’nun vereceği konser olacak.   

“Eşitlik ve Farkındalık Ayı” etkinliklerinin yanı sıra tiyatro ve konserlere ilişkin ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinde yer alıyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu FRIDA’yı 1 Mart'ta Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşturuyor27 Şubat 2018 Salı 10:25
  • “Reis’ten Şiirler 2” programında gençler, şiirlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı27 Şubat 2018 Salı 09:51
  • İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (27 Şubat-4 Mart 2018)26 Şubat 2018 Pazartesi 11:35
  • Edebiyatın Büyük Çınarı Yaşar Kemal, ölümünün 3. yılında anıldı26 Şubat 2018 Pazartesi 11:30
  • “Gelenekten Geleceğe Halk Ozanları” etkinliğinin 2’incisi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı26 Şubat 2018 Pazartesi 09:59
  • Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, Ankara’nın her bölgesinden okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukları ağırlıyor26 Şubat 2018 Pazartesi 09:48
  • 100. Yılında Trabzon etkinliği Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) davetlileri bekliyor23 Şubat 2018 Cuma 11:15
  • Ankara Sanat Tiyatrosu’nun “Bir Valize Ne Sığar Ki…” isimli oyununu sanatseverlerle buluştu23 Şubat 2018 Cuma 11:10
  • Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2017’de düzenlenen kültür gezilerine 2 bin 530 kişi katıldı23 Şubat 2018 Cuma 10:25
  • "Komşum ve Ben" kadim değerler fotoğraf ve kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu23 Şubat 2018 Cuma 10:16
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim