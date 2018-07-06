Çankaya Belediyesi, Açık Hava Sinema Etkinlikleri başlıyor

Çankaya Belediyesi, Açık Hava Sinema Etkinlikleri 11 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arası ilçenin 17 farklı noktasında Çankayalıları açık hava sinema keyfi yaşamaya davet ediyor.

Çankaya Belediyesi, geleneksel Açık Hava Sinema Etkinlikleri 11 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arası ilçenin 17 farklı noktasında Çankayalıları açık hava sinema keyfi yaşamaya davet ediyor. Son dönemin iki komedi filmi “Olanlar Oldu” ve “Aile Arasında” ile nostaljik açık hava sinema keyfi yaşayacak vatandaşlara Çankaya Belediyesi tarafından mısır da ikram edilecek. Belirlenen noktalarda 11-21 Temmuz tarihleri arası Aile Arasında filmi, 25 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arası ise aynı noktalarda Olanlar Oldu filmleri gösterilecek.

2017 yılı yapımı iki farklı filmin gösterileceği etkinlikte izleyiciler; senaryosunu Gülse Birsel’in yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı başrollerde Engin Günaydın, Demet Evgar gibi isimlerin yer aldığı Aile Arasında filmi ve Hakan Algül’ün yönetmenliğini yaptığı, oyuncu kadrosunda ise Ata Demirer, Ülkü Duru gibi isimlerin yer aldığı Olanlar Oldu filmleriyle buluşacak. Filmler belirlenen noktalarda her akşam saat 21.00’de dev ekranlara yansıtılacak.

BOL KAHKAHALI NEVROTİKLER

Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı Aile Arasında filminin senaryosunu Gülse Birsel kaleme alıyor. Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar gibi usta isimlerin yer aldığı film 21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz’ın komik bir tesadüfle tanışması ile başlıyor. Gülse Birsel’in güçlü kaleminden çıkan eser eleştirmenlerden de tam puan aldı.

SICAK VE SAMİMİ

Komedi türünde bir diğer film olan Olanlar Oldu’nun ise yönetmenliğini Hakan Algül, senaristliğini ise Ata Demirer üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Ülkü Duru, Tuvana Türkay gibi isimlerin yer aldığı Olanlar Oldu, Ege’nin kıyı kasabasında mütevazı teknesiyle geçimini sağlayan Zafer’in İstanbul’dan gelen dizi oyuncusuna aşık olma serüvenini anlatmaktadır. Komedi türündeki filmi eleştirmenler “en iyi Ata Demirer filmi” olarak değerlendiriyor.

Aile Arasında Filmi Gösterim Günleri

11 Temmuz 2018, Atapark (Çayyolu), Ahmed Arif Parkı

12 Temmuz 2018, Esat Pazar Yeri, 100. Yıl Pazar Yeri

13 Temmuz 2018, İsmet İnönü Parkı, Aşıkpaşa Pazar Yeri

14 Temmuz 2018, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Anıtpark Konser Alanı

17 Temmuz 2018, Cebeci Camii Önü, Ayrancı Pazar Yeri

18 Temmuz 2018, Dikmen Keklik Pazar Yeri, Kırkkonaklar Pazar Yeri

19 Temmuz 2018, Huzur Pazar Yeri

20 Temmuz 2018, Karapınar Çankaya Evi Yanı, Yaşamkent Spor Parkı

21 Temmuz 2018, Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı, Naci Çakır Pazar Yeri

Olanlar Oldu Filmi Gösterim Günleri

25 Temmuz 2018, Atapark (Çayyolu), Ahmed Arif Parkı

26 Temmuz 2018, Esat Pazar Yeri, 100. Yıl Pazar Yeri

27 Temmuz 2018, İsmet İnönü Parkı, Aşıkpaşa Pazar Yeri

28 Temmuz 2018, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Anıtpark Konser Alanı

31 Temmuz 2018, Cebeci Camii Önü, Ayrancı Pazar Yeri

1 Ağustos 2018, Dikmen Keklik Pazar Yeri, Kırkkonaklar Pazar Yeri

2 Ağustos 2018, Huzur Pazar Yeri

3 Ağustos 2018, Karapınar Çankaya Evi Yanı, Yaşamkent Spor Parkı

4 Ağustos 2018, Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı, Naci Çakır Pazar Yeri