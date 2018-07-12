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Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinlikleri Dikmen ve Çayyolu’nda “Aile Arasında” filmi ile başladı

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Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinlikleri Dikmen ve Çayyolu’nda “Aile Arasında” filmi ile başladı
Çankaya Belediyesi, sıcak yaz akşamlarına komedi filmleriyle renk katıyor.

Dikmen Sokullu’da Ahmed Arif Parkı, Çayyolu Ata Park’ta perdeye yansıyan bol kahkahalı film yaklaşık 2 bin kişiyle buluştu. Bir ay boyunca Çankaya’nın 17 farklı noktasında gerçekleştirilecek etkinliklerde vatandaşlara mısır da ikram ediliyor.

 

Çayyolu, Dikmen, Esat, 100. Yıl, Cebeci, Ayrancı gibi ilçenin farklı noktalarında Çankaya Belediyesine ait kent meydanı formundaki Pazar yerlerinde ve parklarda düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında ilk etapta 21 Temmuza kadar Aile Arasında filmi perdeye yansıyacak. 2017 yılında gösterime giren, senaryosunu Gülse Birsel’in, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı başrollerde Engin Günaydın, Demet Evgar gibi isimlerin yer aldığı Aile Arasında filmi Çankayalı'dan da tam not aldı. Usta isimlerin yer aldığı film 21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz’ın komik bir tesadüfle tanışması ile başlıyor.

 

25 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arası ise aynı noktalarda senaryosunu Ata Demirer’in kaleme aldığı “Olanlar Oldu” filmleri gösterilecek. Filmler belirlenen noktalarda saat 21.00’da izleyici ile buluşacak.

 

Aile Arasında Filmi Gösterim Günleri:

 

12 Temmuz 2018, Esat Pazar Yeri- 100. Yıl Pazar Yeri

13 Temmuz 2018, İsmet İnönü Parkı- Aşıkpaşa Pazar Yeri

14 Temmuz 2018, Ahlatlıbel Atatürk Parkı- Anıtpark Konser Alanı

17 Temmuz 2018, Cebeci Camisi Önü- Ayrancı Pazar Yeri

18 Temmuz 2018, Dikmen Keklik Pazar Yeri- Kırkkonaklar Pazar Yeri

19 Temmuz 2018, Huzur Pazar Yeri-Naci Çakır Pazar Yeri

20 Temmuz 2018, Karapınar Çankaya Evi Yanı- Yaşamkent Spor Parkı

21 Temmuz 2018, Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı

 

Olanlar Oldu Filmi Gösterim Günleri:

 

25 Temmuz 2018, Atapark (Çayyolu)- Ahmed Arif Parkı

26 Temmuz 2018, Esat Pazar Yeri- 100. Yıl Pazar Yeri

27 Temmuz 2018, İsmet İnönü Parkı- Aşıkpaşa Pazar Yeri

28 Temmuz 2018, Ahlatlıbel Atatürk Parkı- Anıtpark Konser Alanı

31 Temmuz 2018, Cebeci Camisi Önü- Ayrancı Pazar Yeri

1 Ağustos 2018, Dikmen Keklik Pazar Yeri- Kırkkonaklar Pazar Yeri

2 Ağustos 2018, Huzur Pazar Yeri- Naci Çakır Pazar Yeri

3 Ağustos 2018, Karapınar Çankaya Evi Yanı- Yaşamkent Spor Parkı

4 Ağustos 2018, Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı

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